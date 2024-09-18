Jesús Armas estaba dormido dentro de la prisión política más infame de Venezuela a principios de enero cuando una explosión atronadora y un apagón anunciaron el comienzo de una nueva era.

El activista recuerda los rugidos de emoción que se recordujean por las celdas de la cárcel mientras los guardias desconcertados se apresuraban «como si algo realmente grande estuviera sucediendo». Los prisioneros comenzaron a cantar el himno nacional de Venezuela, un conmovedor grito de batalla contra la tiranía: «¡Gloria a la gente valiente! … ¡Abajo las cadenas! … ¡Muerte a la opresión!»

Armas y sus compañeros reclusos no tenían idea de qué había causado la conmoción previa al amanecer del 3 de enero, aunque algunos sospechaban que estaba relacionada con los Estados Unidos.

Solo tres días después, durante una rara visita familiar, el hombre de 39 años se enteró de que el presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, había sido capturado durante un asalto nocturno ordenado por Donald Trump.

«En ese momento me di cuenta… que teníamos una oportunidad real de tener una transición a la democracia», dijo Armas la semana pasada después de que se le permitiera salir de la prisión de El Helicoide después de 14 meses, uno de los más de 440 presos políticos liberados después de la muerte de Maduro.

Cuatro días después de su liberación, Armas todavía estaba tratando de comprender el giro más asalumnante en la turbulenta historia reciente de Venezuela y cómo podría dar forma al futuro del país.

«Es extraño», dijo, mientras se preparaba para dirigirse a la última protesta a favor de la democracia desde la caída de Maduro. «No estamos totalmente en una transición, pero creo que estamos a unos pocos pasos en esa dirección«.

Solo dos meses antes, en el desenlace del gobierno cada vez más despático de Maduro, tales muestras de desafío público eran inconcebibles y probablemente habrían sido aplastadas por las fuerzas de seguridad. En 2024, más de 2.400 personas, incluido Armas, que fue secuestrado y torturado por hombres con ametralladoras, fueron encarcelados cuando el dictador venezolano trató de silenciar las afirmaciones de que había robado las elecciones presidenciales.

Pero desde la destitución de Maduro, el estado de ánimo ha cambiado, con una encuesta reciente que muestra un aumento del optimismo entre los venezolanos después de años de represión, privación y desesperación. La semana pasada, Armas fue uno de los miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, que se reunieron en ciudades de toda Venezuela para exigir una transición completa a la democracia y el vaciado completo de las cárceles políticas.

«Tengo derecho a estar en las calles y por eso estoy aquí», dijo María Fernández, de 21 años, quien se unió a un mitin en el campus de palmeras de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Agustín González, un estudiante de derecho de 20 años, dijo que estaba marchando porque no quería ni «tutela imperialista ni autoritarismo continuo» para su tierra natal.

El hecho de que el regreso de Venezuela a la democracia no estuviera completamente sellado por el derrocamiento de Maduro se explica por el hecho de que su vicepresidente, una exalumna de la UCV llamada Delcy Rodríguez, tomó las riendas inmediatamente después de su partida. Los funcionarios de Trump concluyeron que dejar a Venezuela en manos de Rodríguez, en lugar de instalar a la líder de la oposición ganadora del Premio Nobel, María Corina Machado, era la mejor manera de evitar la violencia, y asegurar el acceso a las vastas reservas de petróleo de Venezuela, después de su ataque quirúrgico en la base militar de Maduro.

«Delcy ha hecho un muy, muy buen trabajo y la relación es fuerte. El petróleo está saliendo y se está ganando mucho dinero», dijo Trump el viernes después de que su secretario de energía, Chris Wright, volara a Caracas, el funcionario estadounidense de mayor alto rango que lo ha hecho en años.

Seis semanas después del secuestro de Maduro, Rodríguez sigue en el poder, al igual que muchas de las figuras clave de su régimen, incluidos el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. La semana pasada, en una rara entrevista con NBC News, Rodríguez insistió en que se celebrarían elecciones gratuitas y justas «absolutamente», pero se negó a decir cuándo. Su hermano, el jefe de la asamblea nacional, Jorge Rodríguez, desató con la esperanza de que se pueda celebrar una votación en el futuro «inmedio».

Armas entiende mejor que la mayoría la desconcertante desconexión entre los cambios incuestionables provocados por el derrocamiento de Maduro y el mantenimiento simultáneo del status quo antidemocrático de Venezuela.

El 8 de febrero, recuerda que el director de El Helicoide se le acercó con la noticia de que su pesadilla en la prisión había terminado: «Jesús, ven conmigo… vas a salir».

Unas horas más tarde, los agentes de inteligencia estaban llevando a Armas a la casa de su familia para ver a su padre de 90 años, a quien temía que pudiera morir mientras estaba encarcelado. «Él no dijo nada. Simplemente lloró», recordó el líder de la oposición sobre su primer abrazo en meses.

Poco después, Armas navegaba por las calles de Caracas en un convoy de motocicletas junto a sus colegas, incluido Juan Pablo Guanipa, un conocido político de la oposición que también acababa de ser liberado. «Fue increíble… La gente gritaba [con] emoción», dijo.

La eletación duró poco. Al caer la noche, un grupo de pesados armados agarró a Guanipa y desapareció con él antes de que reapareciera bajo arresto domiciliario, con una etiqueta en el tobillo. «Estaba en shock», dijo Armas, quien inmediatamente captó los límites del incipiente deshielo político de Venezuela. «Pensé: ‘Está bien, si esto le está pasando a Juan Pablo, a mí también me va a pasar’«.

Armas sospechaba que los altos funcionarios se habían asustado por la efusión de emoción provocada por la liberación de Guanipa y temía que las demandas de democracia se salieran de control si no se establecía un techo.

«Deben estar preocupados de que esto pueda crecer a medida que la gente pierda su miedo… que esto pueda ser como una bola de nieve que crecerá y crecerá y crecerá», dijo el activista, que regresó a Caracas para continuar su lucha política en 2021 después de un período estudiando en la Universidad de Bristol como beneficiario de la beca Chevening del Reino Unido y viviendo en Londres.

Armas creía que los esfuerzos del régimen para frustrar un glasnost sudamericano al atacar a figuras como Guanipa, que fue liberado el jueves después de que la asamblea nacional aprobara una ley de amnistía limitada, podrían ralentizar la marcha hacia la democracia, pero no la detendrían.

«En este momento mi papel es liderar la reorganización del movimiento de oposición en Caracas y tratar de ser la voz de los presos políticos», dijo. «Voy a luchar hasta que todos los prisioneros políticos estén libres… Y trataré de luchar hasta que tengamos una transición a la democracia».Esperamos que te haya gustado este artículo. Antes de cerrar esta pestaña, queremos preguntarle si podría apoyar al Guardian en este momento crucial para el periodismo en los Estados Unidos.