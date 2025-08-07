Tags
“Un viaje de película” llegará a las salas de cine en el mes de julio, llevando a la gran pantalla una historia que celebra el amor, la aventura, la amistad y el esplendor de Venezuela. Si todavía no has visto el tráiler haz click en el canal de youtube Un viaje de película https://youtu.be/OdwsKpIJYvA y sigue las redes sociales @viajedepeliculafilm.

Caracas, Venezuela – En las plataformas digitales y redes sociales se hace viral el tráiler del film “Un viaje de película” y es que el cine se prepara para recibir un nuevo estreno. Se trata de la esperada comedia romántica road movie del reconocido director Carlos Daniel Alvarado.

Protagonizada por José Ramón Barreto, Jhon Guitián, Karla Vieira y Mario Becerra, con el debut en la gran pantalla de la hermosa Adriana Marval, esta producción promete una historia fresca y cautivadora, enmarcada por los paisajes más bellos e imponentes de Venezuela. Con una puesta en escena impecable y una narrativa que combina el romance con la aventura, “Un viaje de película” lleva al espectador por un recorrido inolvidable lleno de emoción, risas y momentos entrañables.

Realizada bajo la producción de Alvarado Films, esta superproducción destaca no solo por su elenco de primera, sino también por su dirección artística y cinematografía, que resaltan la belleza natural del país. Con este adelanto, los espectadores podrán vislumbrar la química entre los protagonistas y la magia de un viaje que transformará sus vidas.

