17 de noviembre de 2025 | Caracas, Venezuela.



La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dirigió un mensaje grabado al Foro Sobre el Futuro de la Unión Europea, celebrado en Madrid, donde afirmó que Venezuela “será libre” y que estará “honrada” de recibir a los jóvenes europeos que apoyan la causa democrática del país.

En su intervención, Machado resaltó que Europa conoce profundamente el valor de reconstruir una nación devastada por conflictos y sufrimientos. “Ustedes, jóvenes europeos, saben lo que significa levantar a una nación de las ruinas de la guerra y transformar ese dolor en paz. Su continente lo hizo y por eso Europa tiene un papel esencial, no solo como aliada en esta lucha existencial, también como referencia moral”, afirmó.

La dirigente subrayó que la democracia “no es un lujo ni un concepto del pasado”, sino una conquista que requiere defensa permanente. En ese sentido, insistió en que Venezuela volverá a ser un país de oportunidades: “Les prometo algo. Venezuela será libre. Y cuando lo sea, será un país donde los jóvenes van a querer vivir, nunca escapar. Yo estaré honrada de recibirlos aquí con los brazos abiertos”.

Machado denunció que durante años “una dictadura criminal ha destruido las instituciones, corrompido la justicia, hundido la infraestructura y la economía, obligando a millones a huir”, pero destacó que la resistencia ciudadana sigue firme: “A pesar de todo esto, Venezuela está de pie. Ese ejemplo de quienes no se rinden y esa fuerza que crece cada día es la juventud”.

Por su parte, el presidente electo Edmundo González Urrutia afirmó que la restauración de la democracia en Venezuela tendrá efectos más allá de sus fronteras: “Cuando la democracia se apaga en un país, la oscuridad se expande. Pero cuando se recupera, ilumina mucho más allá de sus fronteras”.

González también recordó que en el país “no hay Estado de derecho, no hay libertad de expresión, millones de venezolanos están en el exilio y miles permanecen presos por pensar distinto”, reiterando el compromiso del nuevo liderazgo democrático con la reconstrucción institucional de la nación.