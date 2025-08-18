Atípico y Plástica ambos artistas venezolanos se unen en "Niños de Hoy" para navegar entre distintas estéticas sonoras, fusionando influencias que van desde el rock lírico de Fito Páez y Spinetta hasta la audacia de Kanye West y el ritmo de Tainy.

El disco captura la migración con ecos de rock argentino, pop y electrónica

Atípico y Plástica presentan su álbum debut "Niños de Hoy", una producción que va más allá de lo musical para convertirse en la banda sonora de una generación marcada por la distancia, el desamor y la memoria dispersa.

Compuesto, producido y editado en la Ciudad de México, este proyecto se gestó en un cruce emocional que captura la esencia de quienes están regados por el mundo.

A lo largo de sus doce tracks “Niños de hoy”, presenta ecos de LCD Soundsystem, Radiohead y, por supuesto, los ineludibles guiños a los íconos del pop, Prince y Michael Jackson.

En su narrativa, el disco es una cartografía del desamor y la distancia, con letras que evocan corazones rotos por las fronteras y melancolías flotantes. Es un álbum que se sumerge en la bruma emocional que muchos comparten, sin trucos ni artificios. "Niños de Hoy es una invitación a la introspección, un viaje sonoro que se siente como una compañía en la turbulencia emocional de estos tiempos” comentan Atípico y Plástica.

El álbum cobra vida con numerosas colaboraciones de artistas que enriquecen su voz y textura bajo la producción de Alain Gómez Reglá, Luis Daniel González y Fernando Amaral.

Entre los temas con colaboraciones:

Oxígeno (ft. Nina Romero)

Teatro (ft. Ava Casas)

Instintos (ft. Jessica Miranda y Lolita de Sola)

Verano Azul (ft. Gran Radio Riviera)

Estaciones (ft. Yung Iverson)

"Niños de Hoy" está disponible en todas las plataformas digitales.

Instagram Atípico – Instagram Plástica

Reproduce “Niños de hoy” en Spotify

Acerca de Atípico

Atípico es un rapero y cantante venezolano, conocido por sus diversas colaboraciones musicales, que van desde la banda pop/tropical venezolana Anakena hasta el artista de música electrónica José Hoek.

Acerca de Plástica

Proyecto que se funda desde la pandemia para consolidar este álbum en conjunto con Atípico. Plástica inició como un proyecto musical de Fernando Amaral y Charlie Velasco. De esta nueva etapa de Plástica sale un EP de 5 canciones y ahora se suma “Niños de hoy” junto a Atípico.