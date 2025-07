4. Coalición de apoyo a Ucrania

Un bloque de 52 países liderado por Reino Unido y Francia pretende acelerar el rearme ucraniano durante el plazo ultimátum de 50 días que Trump impuso a Rusia, amenazando con aranceles del 100?% a sus exportaciones ([elpais.com][6]).

Por Hernán Porras Molina / EntornoInteligente.com La guerra continúa bajo una estrategia cada vez más intensiva en drones, especialmente por parte de Rusia, que lanza ataques nocturnos masivos con cientos de aeronaves no tripuladas. Mientras tanto, Occidente redobla esfuerzos militares y diplomáticos, con negociaciones en marcha entre Moscú y Kiev e iniciativas como la “coalición de voluntarios” para reforzar la defensa ucraniana.

Intensificación de ataques con drones rusos

Rusia ha lanzado enjambres de entre 300 y 700 drones por noche, algunos con cabezas termobáricas y navegación autónoma, lo que supera ampliamente la capacidad defensiva de Ucrania y marca un cambio de paradigma en el conflicto ([AP News][1], [ElHuffPost][2]). Se calcula que desde 2022 han sido lanzados más de 28?000 drones, y se proyecta que podrían escalar hasta 2?000 en una sola noche para noviembre de 2025 ([Institute for the Study of War][3]).

2. Ataques a infraestructura crítica y fábricas

La escalada no se limita a Ucrania. Rusia atacó una fábrica vinculada a Boeing y otra operada por una empresa polaca en Ucrania, provocando incendios, heridos y al menos ocho hospitalizados ([ElHuffPost][4]).

Negociaciones de paz en Estambul

Rusia y Ucrania acordaron reunirse nuevamente en Estambul el 24 y 25 de julio. Zelenski impulsará el intercambio de prisioneros, retorno de niños secuestrados y explorará un posible cara a cara con Putin ([ElHuffPost][5]).

4. Coalición de apoyo a Ucrania

Un bloque de 52 países liderado por Reino Unido y Francia pretende acelerar el rearme ucraniano durante el plazo ultimátum de 50 días que Trump impuso a Rusia, amenazando con aranceles del 100?% a sus exportaciones ([elpais.com][6]).

Acciones en el frente y ofensiva rusa

Rusia consolida su ofensiva terrestre, capturando zonas como Kostiantynivka en Sumy Oblast y avanzando en el Donbás y Kherson, mientras Ucrania responde con contraataques limitados e incursiones dentro de territorio ruso, como en Tiótkino ([en.wikipedia.org][7]).

Defensa antiaérea y ataques de Ucrania dentro de Rusia

Ucrania intensificó ataques con drones sobre Moscú y añadió presión en aeropuertos rusos, derribando entre 30 y 172 drones por noche. Rusia, a su vez, reclama defensa activa ante esos ataques ([dw.com][8], [RTVE][9]).

La guerra se profundiza con una nueva era de ataques nocturnos masivos, infraestructuras bajo presión y diplomacia intensa. La estrategia rusa busca desgastar a Ucrania, mientras Occidente refuerza su apoyo militar y diplomático. Las rondas de paz y el rearme ucraniano se tornan decisivos para un eventual alto el fuego.

* [elpais.com](https://elpais.com/internacional/2025-07-21/la-coalicion-de-voluntarios-propone-acelerar-el-rearme-de-ucrania-durante-el-ultimatum-de-50-dias-de-trump-a-putin.html?utm_source=chatgpt.com)

* [ElHuffPost](https://www.huffingtonpost.es/global/rusia-filtra-fecha-nueva-reunion-ucrania-zelenski-marca-puntos-tratar.html?utm_source=chatgpt.com)

* [AP News](https://apnews.com/article/0a06736dea37114aa0f351d21746912b?utm_source=chatgpt.com)

* [ElHuffPost](https://www.huffingtonpost.es/global/rusia-ataca-deliberadamente-fabrica-aliado-otan-suelo-ucranianobr.html?utm_source=chatgpt.com)

* [Cadena SER](https://cadenaser.com/nacional/2025/07/19/zelenski-propone-a-rusia-una-nueva-ronda-de-negociaciones-para-la-proxima-semana-cadena-ser/?utm_source=chatgpt.com)

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

[1]: https://apnews.com/article/0a06736dea37114aa0f351d21746912b?utm_source=chatgpt.com "Swarms of Russian drones attack Ukraine nightly as Moscow puts new emphasis on the deadly weapon"[2]: https://www.huffingtonpost.es/global/rusia-lanza-ataque-masivo-nocturno-ucrania-mas-300-drones-30-misiles.html?utm_source=chatgpt.com "Rusia lanza un ataque masivo nocturno a Ucrania con más de 300 drones y 30 misiles"[3]: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-20-2025?utm_source=chatgpt.com "Russian Offensive Campaign Assessment, July 20, 2025"[4]: https://www.huffingtonpost.es/global/rusia-ataca-deliberadamente-fabrica-aliado-otan-suelo-ucranianobr.html?utm_source=chatgpt.com "Rusia ataca "deliberadamente" la fábrica de un aliado de la OTAN en suelo ucraniano"[5]: https://www.huffingtonpost.es/global/rusia-filtra-fecha-nueva-reunion-ucrania-zelenski-marca-puntos-tratar.html?utm_source=chatgpt.com "Rusia filtra la fecha de la nueva reunión con Ucrania y Zelenski marca los puntos a tratar"[6]: https://elpais.com/internacional/2025-07-21/la-coalicion-de-voluntarios-propone-acelerar-el-rearme-de-ucrania-durante-el-ultimatum-de-50-dias-de-trump-a-putin.html?utm_source=chatgpt.com "La coalición de voluntarios para Ucrania propone acelerar el rearme durante el ultimátum de 50 días de Trump a Putin"[7]: https://en.wikipedia.org/wiki/Capture_of_Kostiantynivka?utm_source=chatgpt.com "Capture of Kostiantynivka"[8]: https://www.dw.com/en/ukraine-updates-kyiv-ramps-up-attacks-on-moscow/live-73347740?utm_source=chatgpt.com "Ukraine updates: Kyiv ramps up attacks on Moscow"[9]: https://www.rtve.es/noticias/20250704/mapa-guerra-ucrania-situacion-julio-2025/16651337.shtml?utm_source=chatgpt.com "Rusia derriba ocho drones ucranianos que volaban hacia Moscú"