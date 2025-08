España y Alemania reaccionaron con indignación, mientras que organizaciones de derechos humanos criticaron lo que consideran una “diplomacia de rehenes” y una falta de transparencia en los mecanismos de inclusión de Ortiz en el canje. ([El País][2]) La embajada española solicitó explicaciones ante el Departamento de Estado de EE.?UU., que ha permanecido en silencio sobre la situación actual del condenado. ([The Washington Post][3], [EL PAÍS English][4])

El caso Dahud Hanid Ortiz desdibuja el triunfo diplomático de Marco Rubio y Donald Trump

La operación de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador, promovida por el gobierno de Donald Trump—con apoyo de figuras como Marco Rubio—quedó empañada al descubrir que entre los liberados estaba **Dahud Hanid Ortiz**, ex marine estadounidense condenado en Venezuela por un triple asesinato en Madrid en 2016. Ortiz, que recibió una sentencia de 30 años, fue incluido en el canje a pesar de no ser un “reo político”, lo cual ha generado críticas por posible negligencia diplomática y judicial.

Panorama del caso

El gobierno de EEUU defendió el intercambio señalando que liberó a todos los ciudadanos catalogados como detenidos injustamente en Venezuela, aunque dejó fuera la inclusión específica de Ortiz, a quien no se le aplicaron los protocolos habituales de los denominados presos políticos. ([The Guardian][1], [El País][2])

Detalles del crimen

Ortiz, de doble nacionalidad venezolana?estadounidense, fue declarado culpable en enero de 2024 por un tribunal venezolano por asesinar a tres personas en una oficina de abogados en Madrid en 2016, por celos. Reconoció los hechos a través de correos y fue sentenciado a 30 años. ([El País][2])

Reacciones y controversia internacional

España y Alemania reaccionaron con indignación, mientras que organizaciones de derechos humanos criticaron lo que consideran una “diplomacia de rehenes” y una falta de transparencia en los mecanismos de inclusión de Ortiz en el canje. ([El País][2]) La embajada española solicitó explicaciones ante el Departamento de Estado de EE.?UU., que ha permanecido en silencio sobre la situación actual del condenado. ([The Washington Post][3], [EL PAÍS English][4])

Impacto político para Trump y Rubio

La operación fue presentada como un logro diplomático por líderes estadounidenses, incluidos Marco Rubio, quien celebró el regreso de ciudadanos detenidos. Sin embargo, la participación de Ortiz ha generado cuestionamientos sobre el uso de la política como herramienta de propaganda, afectando seriamente la legitimidad del éxito anunciado. ([The Guardian][1])

Implicaciones de fondo

El caso plantea preguntas sobre los controles internos en procesos de canjes diplomáticos y la necesidad de distinguir entre presos políticos y criminales comunes. Además, retrata cómo la política exterior puede entrañar contradicciones cuando prioriza resultados mediáticos sobre principios de justicia. ([The Washington Post][3], [Latin Times][5])

