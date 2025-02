Chevron busca proteger a los negocios venezolanos examinados por la Casa Blanca

El jefe advierte que el país podría ser vulnerable a la influencia china y rusa si se ve obligado a abandonar las operaciones allí Chevron produce alrededor de 200,00 barriles al día de petróleo en Venezuela © Bloomberg

En una entrevista con el Financial Times, el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, dijo que la compañía se comprometería con la Casa Blanca después de que Marco Rubio, secretario de estado de los Estados Unidos, dijera que la licencia debería reconsiderarse. Wirth dijo que Chevron operaría de acuerdo con la ley estadounidense y «se mantuvo al margen de la política», pero agregó que si la major petrolera estadounidense salía, permitiría que las compañías petroleras estatales de naciones rivales se expandieran en el país latinoamericano. «En Venezuela, en particular, lo que has visto cuando los países de Occidente se van, has visto a empresas de China, de Rusia, aumentar su presencia como resultado», dijo. Wirth dijo que estudios de terceros sugirieron que la economía de Venezuela sufriría si Chevron saliera y pudiera impulsar los flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Hizo sus comentarios poco antes de que Trump enviara a su enviado para misiones especiales, Richard Grenell, a Venezuela el viernes para discutir un acuerdo para la repatriación de los deportados del país de los Estados Unidos. Chevron ha operado en Venezuela durante casi un siglo, y sus licencias para hacerlo se han extendido varias veces, incluso por la primera administración de Trump, incluso cuando Estados Unidos se ha vuelto cada vez más impaciente con los sucesivos regímenes autoritarios en Caracas e impuso sanciones económicas para castigar a su liderazgo. En 2022, la administración de Joe Biden otorgó una licencia que autorizaba a Chevron a expandir su negocio venezolano, en una muestra de buena fe y esperanza de mejorar las condiciones democráticas bajo el autoritario presidente Nicolás Maduro. Amplias sanciones al sector petrolero del país se levantaron en octubre de 2023, lo que permitió a las empresas hacer negocios con PDVSA, el productor estatal de petróleo de Venezuela. Pero Maduro dio marcha atrás en la promesa de permitir que la oposición eligiera a su propio candidato en las elecciones presidenciales de julio pasado, y el resultado, en el que Maduro fue declarado ganador en un resultado ampliamente considerado como fraudulento, ha llevado a los críticos de ambos lados del pasillo político a cuestionar si las empresas occidentales deberían seguir haciendo negocios allí. Las sanciones se reimpusieron en abril pasado, aunque las licencias de exención individuales, incluidas las de Chevron, se mantuvieron en vigor. Esa licencia ha permitido a Chevron aumentar su producción venezolana a unos 200.000 barriles al día. Chevron, la segunda compañía petrolera occidental más grande, tuvo ingresos netos de 3.2 mil millones de dólares en el cuarto trimestre en comparación con los 2.200 millones de dólares del año anterior, pero las ganancias ajustadas de 2,06 dólares por acción estaban por debajo de las estimaciones de Wall Street de 2,11 dólares. Sus acciones cayeron un 4,6 por ciento el viernes en Nueva York. El grupo, que fue un donante importante a los candidatos republicanos en el reciente ciclo electoral, según Open Secrets, usó la frase «Golfo de América» en su material de ganancias en lugar del Golfo de México, pocos días después de que Trump pidiera el cambio de nombre del cuerpo de agua. La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, ha aumentado los llamamientos para cancelar la licencia de Chevron. Hablando con el FT este mes, Machado, a quien se le prohibió postularse en las elecciones, advirtió a Chevron y a otras empresas extranjeras contra «ayudar a apoyar» al gobierno de Maduro. Rubio ha señalado un enfoque más duro hacia el país. En su audiencia de confirmación este mes, dijo a los senadores que la administración Biden «fue engañada» por Maduro. Rubio dijo: «Ahora tienen estas licencias generales en las que empresas como Chevron en realidad están proporcionando miles de millones de dólares de dinero a las arcas del régimen, y el régimen no mantuvo ninguna de las promesas que hicieron. Así que todo eso necesita ser reexplorado». Cuando Maduro juró por un tercer mandato de seis años este mes, la administración saliente de Biden, junto con la UE y el Reino Unido, anunció sanciones coordinadas contra los funcionarios venezolanos, aunque no canceló las licencias de exención. Recomendados LexShale Petróleo y Gas Un boom de esquisto no es el regalo de Donald Trump PREMIUMContenido Algunos expertos restan a rinidad las preocupaciones de que los rivales chinos y rusos puedan llenar cualquier vacío dejado por Chevron. Francisco Monaldi, un experto en energía de América Latina en la Universidad Rice de Houston, dijo que es poco probable que las compañías petroleras chinas y rusas hagan un movimiento en Venezuela si Chevron se va. «No lo han hecho en los últimos años, y particularmente desde que se han establecido las sanciones estadounidenses, han sido muy cautelosos», dijo Monaldi. Wirth dijo que a Chevron se le debía una cantidad significativa de dinero en Venezuela. «Mira, estamos dirigiendo un negocio. No nos involucramos en política exterior», dijo.