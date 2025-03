-The New York Times: Trump amenaza con aranceles a los países que compren petróleo a Venezuela.

El presidente amagó con usar aranceles como si fueran sanciones financieras, al afirmar que EE. UU. gravará las importaciones de los países que compren petróleo venezolano

-Bloomberg: Trump autoriza un arancel del 25% a países que compren petróleo y gas venezolano.

La medida busca recortar una importante fuente de ingresos para el régimen de Nicolás Maduro en Caracas, a la vez que aumenta la presión sobre China

-El Pitazo: Trump anuncia arancel de 25% sobre transacciones comerciales con EEUU a países que compren petróleo o gas venezolano.

A través de un mensaje publicado en la red Truth Social, Trump detalló que el arancel entrará en vigencia el próximo 2 de abril

Justificó la medida en lo que consideró un envío «intencionado y engañoso» y de forma encubierta a Estados Unidos a decenas de miles de criminales de alto nivel, muchos de los cuales, continuó, son asesinos y personas de muy violenta actitud

-Efecto Cocuyo. Miraflores sobre aranceles de Trump: Es una violación al derecho económico.

Administración chavista señala que acudirán a instancias internacionales a denunciar la imposición de aranceles

-La Patilla: Rubio amenazó con sanciones a países que permitan producir, extraer o exportar crudo desde Venezuela.

A través de su cuenta en X, afirmó que cualquier nación o empresa que colabore con el régimen de Nicolás Maduro en esta materia enfrentará nuevas sanciones y aranceles

“Este régimen ha robado elecciones sistemáticamente, ha saqueado a su pueblo y se ha confabulado con nuestros enemigos”, agregó el jefe de la diplomacia norteamericana. Foto: ABC News

-Bloomberg: La amenaza de “aranceles secundarios” de Trump inventa una nueva arma comercial.

El presidente Donald Trump al parecer inventó una nueva arma económica el lunes al amenazar con lo que denominó «aranceles secundarios» a los países que compran petróleo a Venezuela para ahogar su comercio de crudo con otras naciones

-Tal Cual: EEUU extiende licencia a Chevron para culminar operaciones en Venezuela hasta el 27 de mayo.

La decisión de Trump de ampliar el plazo por casi ocho semanas se da después de una campaña de presión por parte de Chevron

También ocurre el mismo día en el que Venezuela recibió un nuevo vuelo con 199 migrantes deportados desde Estados Unidos

Trump había vinculado las operaciones de Chevron en Venezuela con la aceptación de migrantes deportados por parte de Caracas

-AP: Presentan habeas corpus en El Salvador para pedir excarcelación de venezolanos deportados por EEUU.

-ARI/Tal Cual (entrevista). Nelson Rauda de El Faro (medio salvadoreño): “En El Salvador no hay autoridad que le haga frente a Bukele”.

-Telemundo: Secretaria de Seguridad Nacional de EEUU visitará cárcel a la que deportaron venezolanos.

-Reuters: Los nazis fueron tratados mejor que los venezolanos deportados por Trump, dice juez.

La jueza estadounidense Patricia Millet dictamina que los migrantes venezolanos pueden impugnar la deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. También se mantiene una prohibición temporal de algunas deportaciones de la administración Trump

-AP: Gobierno de Trump invoca privilegio de secretos de Estado en caso de deportaciones.

El gobierno invocó el lunes un “privilegio de secretos de Estado” y se negó a proporcionarle a un juez federal información adicional sobre la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de guerra del siglo XVIII

-La Nación/AFP: EEUU expulsará a Chile a tres venezolanos bajo ley de guerra de 1798.

El 15 de marzo, un juez federal suspendió las deportaciones llevadas a cabo en nombre de la ley del siglo XVIII. La administración recurrió

Este lunes Washington anunció su intención de volver a activarla, esta vez contra los venezolanos Adrián Rafael Gámez Finol, Miguel Oyola Jiménez y Edgar Javier Benítez Rubio

El Departamento de Justicia los acusa de haber entrado «ilegalmente en Estados Unidos después de supuestamente cometer crímenes horribles en Chile»

-Efecto Cocuyo: Audiencia por TPS para venezolanos y haitianos termina sin decisión, pero abogados son optimistas.

Migrantes tendrán que esperar siete días más para conocer la decisión del juez del norte de California sobre el TPS

“No sabemos qué va a decidir el juez, pero yo les puedo decir que esta noche pueden dormir un poquito más tranquilos”, dijo Adelys Ferro, migrante venezolana y representante del Caucus Venezolano Americano (VAC, en inglés)

-Tal Cual. EEUU presiona a migrantes «ilegales»: usen CBP Home o serán deportados y no podrán volver.

-La Patilla: Llegan a Venezuela 199 migrantes deportados desde Estados Unidos.

Con el grupo de este lunes, suman unos 1,119 venezolanos repatriados desde febrero, al menos 566 deportados por la administración de Trump y el resto traídos por el gobierno venezolano desde México, donde quedaron varados en su camino a EEUU.

-La Patilla: Una de las “joyitas” que le dio paliza a policía en Times Square fue recibida con los brazos abiertos por Diosdado Cabello.

La Patilla: Un hecho insólito marcó la llegada del último vuelo con venezolanos deportados desde Estados Unidos cuando Diosdado Cabello, número dos del chavismo, recibió con los brazos abiertos a Darwin Andrés Gómez Izquiel, un joven que agredió brutalmente a un policía en Times Square, Nueva York.

-El País (reportaje). Las deportaciones de Trump que no hacen ruido: procesos administrativos automáticos o abuelas expulsadas en secreto.

-ABC: España, el país preferido para salir de Venezuela tras las restricciones de Estados Unidos.

-Efecto Cocuyo: Diosdado Cabello rechaza negociar salida de refugiados en embajada argentina.

“Me dijeron que Magalli Meda quiere hablar conmigo. ¿Conmigo? No, que hable con su jefa» dijo

Diosdado Cabello rechaza negociar salida de refugiados en embajada argentina

“Que resuelvan el problema como ellos lo crearon”, respondió Cabello a supuesta petición de la exjefa de campaña de María Corina Machado, Magalli Meda, sobre negociar salida de los cinco refugiados de la embajada argentina. Foto: Red social X

-Efecto Cocuyo: Reducción de jornada de trabajo pública contraerá más la economía venezolana, señala José Guerra.

-EFE: Opositores critican reducción de las actividades laborales en el sector público.

-MinEducación: Colegios mantendrán sus horarios de clases durante racionamiento eléctrico.

-El Pitazo. Ingeniero José Aguilar: Corpoelec secó los embalses e indujo la crisis eléctrica en Los Andes.

-El Nuevo Herald: Fin del parole humanitario deja a nicaragüenses atrapados entre la angustia y el miedo.

-EFE: Colombia registra más de 695.000 afectados por la violencia entre enero y febrero.

-AP: En aniversario golpe de Estado, Milei cuestiona a grupos humanitarios y arremete contra la guerrilla.

Mujeres vestidas de negro como integrantes de las Madres de la Plaza de Mayo marchan durante la conmemoración del 49vo aniversario del golpe de 1976 en Buenos Aires, Argentina, el lunes 24 de marzo de 2025. AP Foto/Rodrigo Abd

-AP: Brasil se disculpa con familias de víctimas de la dictadura militar que podrían estar en fosa común.

-EFE: Un tribunal ratifica la suspensión de la vicepresidenta de Ecuador que le impide asumir Presidencia.

-AP: Naciones Unidas reducirá personal en Gaza tras culpar a Israel por ataque en que murió un empleado.

Un trabajador del Servicio de Remoción de Minas de las Naciones Unidas es trasladado al Hospital Mártires de Al-Aqsa después de lo que la ONU describió como un ataque en el que se “lanzó o disparó» un dispositivo explosivo, el miércoles 19 de marzo de 2025, en Deir al Balah, Franja de Gaza. AP Foto/Abdel Kareem Hana

-AFP: Hamas difunde un vídeo de dos rehenes israelíes en Gaza.

-ANSA: Los tanques israelíes avanzan hacia Rafah.

Egipto presenta una propuesta para retomar la tregua, pero Israel parece decidido a mantener la presión sobre Hamás

-AP: Director palestino ganador del Oscar es atacado por colonos israelíes y detenido por el ejército.

Hamdan Ballal es uno de los directores de ‘No other land’, el documental que ganó el Oscar

El israelí Yuval Abraham, también codirector, ha denunciado que su compañero sufrió lesiones en el estómago y la cabeza al grabar el asalto de los colonos a una aldea palestina en Cisjordania

-EFE: Concluyen las negociaciones entre Rusia y EEUU en Riad.

-EFE: Una negociación a cuentagotas entre EEUU y Rusia sobre Ucrania sin acuerdo sobre el Mar Negro.

-El Mundo: China podría participar con tropas en una misión de paz en Ucrania.

-The Wall Street Journal: Trump hace que los europeos pidan un paraguas nuclear propio.

Estados Unidos es la mayor potencia nuclear de Europa, pero las dudas sobre el compromiso de Washington hacen que los líderes se cuestionen sus acuerdos sobre armamento

Un caza Rafale en Francia se prepara para despegar para un vuelo diario de vigilancia fronteriza de la OTAN sobre Polonia en marzo de 2022. El Rafale puede llevar armas nucleares. PHILIPPE LOPEZ/AFP/GETTY IMAGES

-AP: Funcionarios de Trump enviaron planes de guerra a un chat grupal en el que había un periodista.

-The New York Times: La conversación entre el secretario de Defensa y otros funcionarios de seguridad nacional en una aplicación comercial de mensajería incluía por error al jefe de redacción de The Atlantic, Jeffrey Goldberg.

-AFP/El Mundo: La Administración Trump incluye por error a un periodista en un grupo de Signal junto a Vance, Hegseth, Rubio, Waltz o Witkoff para coordinar el bombardeo a los hutíes.

Jeffrey Goldberg, director de ‘The Atlantic’, leyó durante días información secreta sobre objetivos o armamentos y la preparación del argumentario para justificarlo en una aplicación de mensajes no segura

-NYT: “Caos y confusión” en los Institutos Nacionales de la Salud, joya de la corona de la ciencia en EE. UU.

Científicos de los NIH temen que la investigación sobre enfermedades como la obesidad, las cardiopatías y el cáncer se vea socavada por las políticas del presidente Trump

-AP: Gobierno de EEUU cancela al menos 68 subvenciones centradas en temas de salud LGBTQ.

-The New York Times denuncia “tácticas intimidatorias” de Trump contra periodistas.

-AP: Trump ataca a George Clooney llamándolo «estrella de segunda» por defender la libertad de prensa.

-AP: Muere Mia Love, primera mujer republicana negra en el Congreso de EEUU, a los 49 años.

Love había sido diagnosticada con cáncer cerebral. Foto: AP

-AP: El Tribunal Constitucional de Corea del Sur restituye al primer ministro como presidente interino.

El país está pendiente de que los mismos jueces decidan si dan validez o no al impeachment que se llevó por delante a Yoon Suk Yeol

-El Mundo (reportaje): Los cadáveres sin nombre que el mar está escupiendo en los paraísos de Baleares que este verano se llenarán de turistas

La ruta ilegal de las pateras argelinas deja un rastro de migrantes muertos en playas de Formentera y Mallorca. En lo que va de año han aparecido 15 cuerpos, cuatro de ellos mujeres. Cada vez llegan de países más lejanos y en peores condiciones

-EFE: Más de 1.100 detenidos en Turquía en 5 días de protestas tras el arresto del rival de Erdogan.

-DW: Contraprotesta antifascista impide que marchen neonazis en Berlín.

-AP: Italia congela las conversaciones con Starlink, la empresa de comunicaciones por satélites de Elon Musk.

-Bloomberg: Trump anunciará planes de Hyundai de invertir US$20.000M en EEUU.

-EFE: Bolsonaro pide a Lula a hablar con Trump para revertir los aranceles siderúrgicos.

-El País: SAP destrona a Novo Nordisk y LVMH como la empresa más valiosa en Bolsa europea.

-Bloomberg (análisis): ¿Lo peor de la caída de las bolsas estadounidenses ya pasó? Esto ve Wall Street.

Los principales índices bursátiles estadounidenses rebotaron el lunes tras conocerse que Trump planea adoptar un enfoque más selectivo con los aranceles que pondrá en marcha el 2 de abril

-EFE: Trump contempla excepciones en la imposición de aranceles recíprocos en abril.

-El Economista: Wall Street sube un 2% ante la esperanza de que Trump flexibilice su política arancelaria.

S&P: +1.76%; DOW: +1.42%; NASDAQ: +2.27%

-AP. El juicio contra Gérard Depardieu por agresión sexual arranca bajo tensión: «la investigación fue chapucera» y con «métodos estalinistas», dice su abogado.

-Agencias. Jennifer Aniston y Pedro Pascal: pillados tras una cena de tres horas.

Jennifer Aniston and Pedro Pascal Not Dating Despite Romance Rumors

Aniston, de 56 años, y Pascal, de 49, fueron fotografiados el sábado en el exterior del hotel Sunset Tower de Hollywood Oeste. Al parecer, ambos disfrutaron de una cena con un grupo de amigos

-El Nacional: Tiger Woods tiene una relación con la exnuera de Donald Trump.

El golfista Tiger Woods ha confirmado que mantiene una relación sentimental con Vanessa Trump, ex nuera del presidente estadounidense, tras publicar fotografías de ambos en su red social

-El Mundo: Exclusiva. La esperpéntica reunión en la que se eligieron las sedes del Mundial 2030: «Vamos a meter valores hasta que nos cuadre el resultado».

-Monitoreamos. Duelo de necesitados: La Vinotinto y Perú jugarán sus últimos chances para el Mundial 2026.