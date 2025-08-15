* **The Times (UK)**: Aunque Trump calificó el encuentro como un "diez" y anunció optimismo, analistas consideraron el resultado como una victoria simbólica para Putin, quien salió reforzado internacionalmente. Críticos como Philip Breedlove y Evelyn Farkas advirtieron sobre el debilitamiento de la posición estadounidense. ([turn0news16])

El 15 de agosto de 2025, los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson (Anchorage, Alaska), en un encuentro altamente teatral pero con resultados diplomáticos limitados. A pesar de gestos como la alfombra roja, el aterrizaje de aviones militares y un trayecto compartido en “The Beast”, no se alcanzó un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. ([turn0news15], [turn0news19])

—

* **Financial Times**: El encuentro terminó sin un compromiso ruso para detener la guerra: Putin reafirmó su posición intransigente, pidiendo la capitulación de Ucrania, mientras Trump admitió que no se logró un acuerdo, aunque aseguró haber avanzado en algunos puntos. El plan de una segunda ronda de negociaciones fue cancelado. La reunión marcó el fin de los esfuerzos occidentales por aislar a Putin, generando inquietud sobre la posición de EE.UU. en Europa. ([turn0news15])

* **The Times (UK)**: Aunque Trump calificó el encuentro como un "diez" y anunció optimismo, analistas consideraron el resultado como una victoria simbólica para Putin, quien salió reforzado internacionalmente. Críticos como Philip Breedlove y Evelyn Farkas advirtieron sobre el debilitamiento de la posición estadounidense. ([turn0news16])

* **The Economic Times (India)**: Ambas partes describieron la reunión como “productiva”, pero confirmaron que no hubo acuerdos concretos ni ceses del fuego. La ausencia de compromisos claros mantiene la incertidumbre sobre el futuro diplomático. ([turn0news17])

* **The Guardian**: La imagen fue cordial —con Putin siendo transportado en la limusina presidencial estadounidense— pero sin contenido de fondo. Trump ha sembrado dudas acerca de su posición frente al conflicto, lo que preocupa profundamente a aliados como Europa y Ucrania. ([turn0news22])

* **AP News**: Trump declaró que “no hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”, mientras Putin habló de un “entendimiento”, aunque sin detallar acuerdos precisos. El encuentro fue cerrado a la prensa y sin sesión conjunta para preguntas. ([turn0news20])

* **New York Post**: Los expertos en lenguaje corporal notaron gestos amistosos entre los líderes, aunque ambos mostraron cautela emocional. El ambiente osciló entre la familiaridad y la reserva diplomática. ([turn0news18])

—

### Síntesis del análisis global

La cumbre Trump–Putin en Alaska fue un ejercicio diplomático cargado de simbolismo y teatralidad, pero carente de avances concretos. Si bien Trump habló de progreso, no logró ningún compromiso de Putin en torno a la guerra en Ucrania. Este silencio refuerza la narrativa de Putin como figura que recupera legitimidad en el escenario internacional, mientras la posición de EE.UU. enfrenta cuestionamientos sobre su firmeza y aliados pierden confianza.

El retiro de una segunda ronda de reuniones y la falta de claridad sobre el seguimiento dejan abiertos numerosos interrogantes. El impacto será principalmente simbólico, mientras la guerra continúa, y EE.UU. navega entre críticas internas y urgencia de establecer frentes comunes con Europa y Ucrania.

—

* [ft.com](https://www.ft.com/content/c36899cc-7a15-4f6e-9b7e-531ddaed1dc5?utm_source=chatgpt.com)

* [thetimes.co.uk](https://www.thetimes.co.uk/article/trump-putin-meeting-outcome-alaska-summit-latest-news-vbcdf5cz8?utm_source=chatgpt.com)

* [economictimes.indiatimes.com](https://economictimes.indiatimes.com/news/international/global-trends/trump-putin-alaska-summit-key-highlights-from-a-productive-but-no-deal-yet-meeting/articleshow/123327868.cms?utm_source=chatgpt.com)

* [wsj.com](https://www.wsj.com/world/russia/trump-putin-summit-ends-without-breakthrough-7406d667?utm_source=chatgpt.com)

* [apnews.com](https://apnews.com/article/dacb4ca159263c8d528b16e787beaa04?utm_source=chatgpt.com)

