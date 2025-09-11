Las imputaciones, derivadas de una investigación de nueve meses sobre las actividades de la banda en un complejo de apartamentos de los suburbios de Denver , acusaban a los procesados de asesinato a sueldo, delitos con armas y venta de drogas como metanfetamina, cocaína y cocaína rosa. Pero los cargos no incluían acusaciones de que El Tren de Aragua traficara con sustancias ilegales desde Venezuela .

El gobierno de Trump declaró el miércoles el inicio de una nueva y potencialmente violenta campaña contra los cárteles venezolanos, mientras defendía un letal ataque militar estadounidense contra una embarcación que, según las autoridades, transportaba drogas, incluso cuando especialistas en derecho de guerra cuestionaron la legalidad del ataque.

El secretario de Defensa y el presidente Trump dijeron que la pequeña embarcación transportaba drogas, pero ofrecieron escasas pruebas y pocos detalles.

El ataque a un barco es el inicio de la campaña de EE. UU. contra los cárteles de Venezuela , dice el gobierno de Trump

La Marina estadounidense lleva mucho tiempo interceptando y abordando embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en aguas internacionales, normalmente con un oficial de la Guardia Costera temporalmente al mando para invocar la autoridad policial. El ataque directo del martes en el Caribe fue un alejamiento claro de esa estrategia que se ha seguido por décadas.

El gobierno ha dicho que había 11 personas a bordo de la embarcación. No estaba claro si se les dio la oportunidad de rendirse antes de que Estados Unidos atacara.

El gobierno de Trump no ha ofrecido ninguna justificación jurídica. Pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el miércoles en un programa de Fox & Friends que los funcionarios del gobierno “sabían exactamente quién estaba en ese barco” y “exactamente lo que hacían”, aunque no dio pruebas.

“El presidente Trump está dispuesto a pasar a la ofensiva de un modo que otros no han visto”, agregó.

Image<img alt="Pete Hegseth, con un traje de rayas azules, de pie junto a otras dos personas al fondo.» decoding=»async» loading=»lazy» sizes=»((min-width: 600px) and (max-width: 1004px)) 84vw, (min-width: 1005px) 80vw, 100vw» src=»https://static01.nyt.com/images/2025/09/03/espanol/03trump-news-header1030am-ljfc-ES-copy1/03trump-news-header1030am-ljfc-articleLarge.jpg?quality=75&auto=webp&disable=upscale» srcset=»https://static01.nyt.com/images/2025/09/03/espanol/03trump-news-header1030am-ljfc-ES-copy1/03trump-news-header1030am-ljfc-articleLarge.jpg?quality=75&auto=webp 600w,https://static01.nyt.com/images/2025/09/03/espanol/03trump-news-header1030am-ljfc-ES-copy1/03trump-news-header1030am-ljfc-jumbo.jpg?quality=75&auto=webp 1024w,https://static01.nyt.com/images/2025/09/03/espanol/03trump-news-header1030am-ljfc-ES-copy1/03trump-news-header1030am-ljfc-superJumbo.jpg?quality=75&auto=webp 2048w» uri=»nyt://image/11d4fed7-5887-5fb3-b048-c7da2e9143f6″ /> Sin dar pruebas, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que los funcionarios del gobierno “sabían exactamente quién estaba en ese barco” y “exactamente lo que hacían”Credit…Haiyun Jiang/The New York Times

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en una conferencia de prensa en Ciudad de México que la incautación de cargamentos de droga en los últimos años no había disuadido a los cárteles y traficantes. “Los detenemos cuando los eliminamos y nos deshacemos de ellos”, dijo.

Pero, el miércoles, algunos funcionarios del Departamento de Defensa expresaron en privado su preocupación por los cambios de discurso del gobierno, incluido el destino de la embarcación. Rubio había dicho el martes que se dirigía a Trinidad, mientras que Trump dijo que a Estados Unidos. El miércoles, Rubio cambió su versión y dijo que el barco cargado de droga se dirigía a Estados Unidos.

Rubio dijo en Ciudad de México que los cárteles de la droga y los traficantes, incluidos los del barco, “suponen una amenaza inmediata a los Estados Unidos, y punto”.

Los funcionarios del Pentágono seguían trabajando el miércoles sobre qué autoridad legal dirían al público que se utilizó para respaldar el ataque extraordinario en aguas internacionales.

El martes, Trump dijo en las redes sociales que en el ataque habían muerto 11 miembros de la banda Tren de Aragua, a los que llamó “narcoterroristas”.

La publicación de Trump <a href="https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115136798909755892″ rel=»noopener noreferrer» target=»_blank» title=»»>iba acompañada de un video de lo que parecía ser una lancha rápida atravesando el agua, con varias personas a bordo. A continuación, una explosión parece hacerla estallar.

El Congreso no ha autorizado ningún conflicto armado contra el Tren de Aragua ni contra Venezuela, y varios expertos jurídicos dijeron desconocer cualquier precedente en el que se alegue que un país puede invocar la legítima defensa como base para atacar con fuerza letal a sospechosos de narcotráfico.

El gobierno de Trump ha considerado organizaciones terroristas a varias bandas y cárteles de la droga, entre ellos el Tren de Aragua, y Rubio sostuvo anteriormente que eso significaba que el gobierno podía utilizar la fuerza militar contra ellos. Pero, desde el punto de vista jurídico, eso es inexacto: tales designaciones permiten al gobierno sancionar a tales grupos, incluso congelando sus activos, pero no autorizan actividades de combate contra ellos.

El Congreso autorizó en 2001 el uso de la fuerza militar contra Al Qaeda y sus anfitriones talibanes en Afganistán, y el poder ejecutivo, durante gobiernos de ambos partidos, ha flexibilizado esa ley para justificar la guerra contra grupos afines de militantes islamistas suníes en otros lugares del mundo.

Pero esa ley no autoriza la guerra contra grupos no relacionados que el poder ejecutivo haya decidido calificar de “terroristas”.

“El Tren de Aragua no es una organización militar del mismo modo que ISIS o Al Qaeda o Al Shabab”, dijo Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en derecho de guerra. “La designación previa del Tren de Aragua como ‘organización terrorista extranjera’ no da por sí misma la autoridad para utilizar la fuerza militar”.

Dos funcionarios del Departamento de Defensa también dijeron el miércoles que no veían cómo podía utilizarse la autorización de guerra de 2001 para justificar una acción militar contra los cárteles de la droga en el Caribe.

Un tercer funcionario dijo que por ahora no había planes de ir mucho más allá de los comentarios de Hegseth el miércoles para explicar los detalles de la operación, que varios funcionarios estadounidenses describieron como la primera de una serie prevista en las próximas semanas.

Un alto funcionario estadounidense dijo que un avión de Operaciones Especiales —un helicóptero de ataque o un avión no tripulado MQ-9 Reaper— llevó a cabo el ataque después de que aviones de vigilancia estadounidenses y otros sensores, incluidas plataformas de escucha electrónica, vigilaran el tráfico marítimo del cártel durante semanas antes del ataque.

“Tenemos grabaciones en las que hablan”, dijo Trump a los periodistas el miércoles. “Había cantidades masivas de drogas que iban a nuestro país para matar a mucha gente, y todo el mundo lo entiende perfectamente. De hecho, se ve, se ven las bolsas de droga por todo el barco, y les dieron. Obviamente no volverán a hacerlo”.

Image<img alt="El secretario de Estado Marco Rubio se sit?a en el atril frente a las banderas de M?xico y Estados Unidos.» decoding=»async» loading=»lazy» sizes=»((min-width: 600px) and (max-width: 1004px)) 84vw, (min-width: 1005px) 80vw, 100vw» src=»https://static01.nyt.com/images/2025/09/03/multimedia/03dc-military-ESP01/03dc-military-bvwt-articleLarge.jpg?quality=75&auto=webp&disable=upscale» srcset=»https://static01.nyt.com/images/2025/09/03/multimedia/03dc-military-ESP01/03dc-military-bvwt-articleLarge.jpg?quality=75&auto=webp 600w,https://static01.nyt.com/images/2025/09/03/multimedia/03dc-military-ESP01/03dc-military-bvwt-jumbo.jpg?quality=75&auto=webp 1024w,https://static01.nyt.com/images/2025/09/03/multimedia/03dc-military-ESP01/03dc-military-bvwt-superJumbo.jpg?quality=75&auto=webp 2048w» uri=»nyt://image/d6fb4a6d-3492-55af-8d44-bd605c859221″ /> El secretario de Estado, Marco Rubio, había dicho el martes que el barco se dirigía a Trinidad, pero el miércoles en Ciudad de México cambió su versión y dijo que se dirigía a Estados Unidos.Credit…Foto de consorcio por Jacquelyn Martin



La publicación de Trump del martes iba acompañada del <a href="https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115136798909755892″ rel=»noopener noreferrer» target=»_blank» title=»»>único video divulgado hasta ahora que muestra lo que, según el gobierno, ocurrió. Parece mostrar una lancha rápida que avanza con rapidez por aguas abiertas cuando una aparente explosión hace que la embarcación estalle en llamas. El video es en su mayor parte en blanco y negro; no es lo suficientemente claro como para ver cuántas personas hay en la lancha o si transporta drogas. Un funcionario del Departamento de Defensa puso en duda que una embarcación de ese tamaño pudiera albergar a 11 personas.

Tampoco está claro por qué los militares no interceptaron el barco en lugar de hacerlo estallar. En el pasado, la Guardia Costera e incluso la Marina estadounidense han interceptado barcos con drogas con destino a Estados Unidos, deteniendo y procesando a la tripulación.

Altos cargos demócratas del Congreso dijeron el miércoles que detener la propagación de las drogas era una prioridad máxima, pero no de la forma en que Trump lo estaba haciendo.

“El gobierno no ha identificado la autoridad en virtud de la cual se adoptó esta medida, lo que plantea la duda de su legalidad y constitucionalidad”, afirmó el representante por Washington, Adam Smith, demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. “La falta de información y transparencia del gobierno es aún más preocupante”.

Un alto cargo retirado de las fuerzas de seguridad federales, quien habló bajo condición de anonimato para hablar de un asunto militar delicado, dijo que el ataque era un “cambio significativo” en las operaciones antidroga estadounidenses.

“En todos los años que llevo haciendo esto”, dijo el exfuncionario, “nunca he visto al ejército estadounidense decir: ‘OK, esto es un cargamento de droga’, y luego simplemente volarlo por los aires”.

El exfuncionario, que tiene años de experiencia directa en la lucha contra los cárteles de la droga, planteó otras cuestiones sobre el ataque a la lancha rápida.

En primer lugar, dijo el exfuncionario, El Tren de Aragua no era conocido por manejar grandes cargamentos de cocaína o fentanilo. En cambio, se sabía que se centraba en el contrabando de lo que se conoce como cocaína rosa, una sustancia psicodélica que suele fabricarse combinando ketamina y MDMA, conocido comúnmente como éxtasis, un estimulante que puede causar alucinaciones.

El exfuncionario también dijo que era inusual tener a 11 personas en un barco que fácilmente podría estar tripulado por dos o tres, sobre todo porque los traficantes siempre intentan maximizar la cantidad de espacio de carga dedicado a transportar drogas, no seres humanos.

En opinión del exfuncionario, era más probable que la embarcación transportara migrantes en una operación de contrabando de personas. Sin embargo, sería imposible saberlo con certeza, dado que en el ataque se destruyó cualquier prueba de contrabando de drogas.

El 18 de agosto, el Departamento de Justicia anunció que casi 30 personas, entre ellas algunos dirigentes y miembros del Tren de Aragua, habían sido acusadas en dos imputaciones distintas en Colorado.

Las imputaciones, derivadas de una investigación de nueve meses sobre las actividades de la banda en un complejo de apartamentos de los suburbios de Denver, acusaban a los procesados de asesinato a sueldo, delitos con armas y venta de drogas como metanfetamina, cocaína y cocaína rosa. Pero los cargos no incluían acusaciones de que El Tren de Aragua traficara con sustancias ilegales desde Venezuela.

En otra acusación, desvelada en abril en Manhattan, se acusaba a otros 27 miembros o exmiembros del Tren de Aragua de asesinato, agresión, tráfico sexual, trata de seres humanos y distribución de drogas, pero no se decía nada sobre que miembros de la banda enviaran narcóticos ilegales desde Venezuela.

El mes pasado, Trump firmó una directiva aún secreta por la que daba instrucciones al Pentágono para que utilizara la fuerza militar contra algunos cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha calificado de organizaciones “terroristas”.

Casi al mismo tiempo, el gobierno declaró que un grupo criminal venezolano era una organización terrorista y que Maduro era su líder, al tiempo que calificaba su gobierno de ilegítimo.

Image<img alt="El presidente de Venezuela, Nicol?s Maduro, con traje oscuro y corbata a rayas, hace un gesto hacia el p?blico con la mano derecha.» decoding=»async» loading=»lazy» sizes=»((min-width: 600px) and (max-width: 1004px)) 84vw, (min-width: 1005px) 80vw, 100vw» src=»https://static01.nyt.com/images/2025/09/03/multimedia/03dc-military-ESP02/03dc-military-cbvw-articleLarge.jpg?quality=75&auto=webp&disable=upscale» srcset=»https://static01.nyt.com/images/2025/09/03/multimedia/03dc-military-ESP02/03dc-military-cbvw-articleLarge.jpg?quality=75&auto=webp 600w,https://static01.nyt.com/images/2025/09/03/multimedia/03dc-military-ESP02/03dc-military-cbvw-jumbo.jpg?quality=75&auto=webp 1024w,https://static01.nyt.com/images/2025/09/03/multimedia/03dc-military-ESP02/03dc-military-cbvw-superJumbo.jpg?quality=75&auto=webp 2048w» uri=»nyt://image/c230c0c5-8864-5f17-bba3-81df6167a8e9″ /> El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a Rubio de intentar arrastrar al presidente Trump a una guerra sangrienta en el Caribe.Credit…Jesus Vargas/Getty Images

En los últimos días, Maduro ha acusado a Rubio de intentar arrastrar a Trump a una guerra sangrienta en el Caribe, una guerra que, según dijo el líder venezolano, mancharía la reputación de Trump.

Maduro ha amenazado con responder a un ataque armado en Venezuela con “máxima preparación y rebeldía” así como con violencia, al tiempo que ha dicho que espera que la relación entre Estados Unidos y Venezuela pueda continuar con diálogo, no con armas. También ha dicho que Estados Unidos lo que realmente busca es el petróleo de Venezuela.

En una entrevista, Ronna Rísquez, periodista venezolana y experta en el Tren de Aragua, dijo que el grupo criminal manejaba cierta cantidad de cocaína en la costa norte de Venezuela. Pero en la zona operan varios grupos delictivos, dijo, y no está claro si El Tren de Aragua se encarga del envío de la droga a través del Caribe.

En medio de la retórica beligerante, el Pentágono ha estado acumulando una pequeña armada de buques de guerra en el sur del Caribe, que incluye tres destructores con misiles guiados. La Marina también ha desplegado el Grupo Anfibio Preparado Iwo Jima —que incluye el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, con 4500 marineros— y la Unidad Expedicionaria de Marines número 22, con 2200 marines, dijeron funcionarios del Departamento de Defensa.

También se han desplegado en la región varios aviones de vigilancia P-8 y al menos un submarino, dijeron las autoridades.

Las autoridades han indicado que explotar barcos sospechosos de transportar drogas no es la única forma en que el ejército estadounidense podría perseguir a los cárteles. Las tropas de Operaciones Especiales también podrían atacar a los narcotraficantes considerados de mayor valor para los servicios de inteligencia en misiones de incautación y captura, dijeron.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jimenez