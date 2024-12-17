EntornoInteligente.com / https://entornointeligente.com



Trump advirtió a Maduro que Estados Unidos multiplicará las acciones militares si no abandona Caracas en el corto plazo

Washington D.C., 29 de noviembre de 2025.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo el pasado fin de semana una conversación telefónica con Nicolás Maduro en la que advirtió que Washington multiplicará sus acciones militares si el líder chavista no abandona Caracas en un plazo inmediato. La llamada, en la que también participó el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, marca el punto más alto de presión ejercido por la administración republicana contra la dictadura venezolana.

De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, Trump no ofreció una mesa de negociación ni planteó una hoja de ruta gradual. Por el contrario, reiteró que la salida de Maduro debe ser “rápida, total y acompañada por los principales responsables del aparato represivo y criminal del régimen”. Entre los señalados se encuentran Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

La participación de Rubio en la llamada refuerza la percepción de que la Casa Blanca descartó por completo cualquier alternativa diplomática basada en acuerdos petroleros o concesiones políticas. Según fuentes oficiales, la posición de Washington es inequívoca: Maduro y su círculo más cercano deben abandonar Venezuela para permitir el inicio de una transición democrática.

Horas después de la comunicación, el Departamento de Estado confirmó la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO). La medida, que apunta directamente a Maduro como líder de la red, habilita sanciones más severas, congelamiento de activos, persecuciones internacionales y operaciones selectivas contra infraestructura vinculada al narcotráfico.

El cerco militar en torno a Venezuela continúa fortaleciéndose. El Pentágono mantiene un despliegue de alto alcance frente a las costas del país, mientras la Secretaría del Tesoro y el Departamento de Estado coordinan acciones para asfixiar financieramente a la dictadura. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, reiteró esta semana que “nada está descartado” y que Washington está preparado para ampliar la campaña militar en cualquier momento.

Trump, por su parte, insistió durante una comunicación vía Zoom con tropas estadounidenses que las operaciones terrestres contra redes de narcotráfico se iniciarán “muy pronto”, argumentando que “es más fácil detener a los traficantes por tierra que por mar”.

En respuesta a una consulta de Infobae, un vocero de la Casa Blanca desmintió categóricamente que exista la posibilidad de un encuentro entre Trump y Maduro para pactar una transición. “Es un invento”, afirmó.

En paralelo, líderes opositores como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado permanecen a la espera de la salida del dictador de Caracas, un escenario que consideran cada vez más posible ante la creciente presión estadounidense.