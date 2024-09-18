No obstante, el economista Ricardo Hausmann advirtió que sin garantías democráticas plenas y control efectivo del aparato judicial y militar, no habrá inversión real ni transición sostenible, calificando la actual reforma petrolera como carente de legitimidad.

Venezuela atraviesa una de las fases más delicadas de su historia reciente tras la captura de Nicolas Maduro el pasado 3 de enero en una operación liderada por fuerzas estadounidenses. A más de un mes del hecho, el país vive una transición política marcada por la liberación parcial de presos políticos, una controvertida Ley de Amnistía impulsada por el gobierno interino de Delcy Rodriguez, fuertes críticas de la oposición y un impacto regional que ya se siente con fuerza en Cuba.

Presos políticos: excarcelaciones, recaídas y denuncias

Según el más reciente balance del Foro Penal, 426 presos políticos han sido excarcelados desde el 3 de enero, aunque la organización advierte que cientos de personas continúan detenidas por motivos políticos, en muchos casos bajo esquemas de hostigamiento y nuevas medidas restrictivas.

Entre los casos más relevantes del día destacan:

Juan Pablo Guanipa : tras ser excarcelado, fue nuevamente detenido por hombres vestidos de civil. Posteriormente, el Ministerio Público revocó su medida cautelar y ordenó su reclusión bajo arresto domiciliario por presunto “incumplimiento de condiciones”.

Freddy Superlano, dirigente de Voluntad Popular, fue liberado luego de permanecer 18 meses detenido tras las elecciones de 2024.

Foro Penal y otras ONG alertan que estas excarcelaciones se están viendo empañadas por detenciones arbitrarias recurrentes, lo que pone en duda la efectividad real de los anuncios oficiales.

Ley de Amnistía: avance legislativo bajo fuerte cuestionamiento

La Asamblea Nacional tiene previsto aprobar este martes 10 de febrero la Ley de Amnistía, presentada como un instrumento para la reconciliación nacional. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democratica ha denunciado “omisiones graves” en el texto legal.

Principales críticas de la oposición:

Exclusión de presos políticos : tanto civiles como militares quedan fuera del beneficio.

Vacíos temporales : la ley no cubre varios períodos de persecución política.

No derogación de leyes represivas como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar.

Sin garantías para exiliados : no se asegura el retorno seguro ni el levantamiento de inhabilitaciones políticas.

Control judicial excluyente : la aplicación de la amnistía quedaría en manos del Ministerio Público y el sistema judicial actual, señalado como instrumento de persecución.

Ausencia de reconocimiento de responsabilidad estatal en violaciones de derechos humanos.

La oposición sostiene que una amnistía “incompleta o condicionada” no puede considerarse una verdadera herramienta de reconciliación nacional.

Transición política y reordenamiento militar

En medio de este proceso, fuentes internacionales destacan la mediación del expresidente español Jose Luis Rodriguez Zapatero, quien habría propuesto al general retirado Miguel Rodríguez Torres como posible ministro de Defensa, con el objetivo de estabilizar el mando militar durante la transición.

Economía, petróleo y advertencias internacionales

En el plano económico, la transición política coincide con negociaciones clave sobre el futuro de PDVSA. El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, prepara una visita a Caracas para discutir la reestructuración del sector petrolero.

No obstante, el economista Ricardo Hausmann advirtió que sin garantías democráticas plenas y control efectivo del aparato judicial y militar, no habrá inversión real ni transición sostenible, calificando la actual reforma petrolera como carente de legitimidad.

A nivel interno, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela alertó sobre aumentos injustificados en precios de venta y alquileres, atribuidos a especulación individual y no a una recuperación real del mercado.

Impacto regional: Cuba entra en crisis aérea

El colapso venezolano ya tiene consecuencias directas en la región. El fin del suministro de petróleo venezolano ha provocado una parálisis inminente de la aviación comercial en Cuba.

El gobierno cubano emitió una notificación oficial (NOTAM) advirtiendo que desde hoy, 9 de febrero, el país se queda sin combustible para aviones (Jet A1), con efectos que incluyen:

Suspensión de operaciones aéreas en todos los aeropuertos internacionales.

Reconfiguración de rutas con escalas técnicas en países como México y República Dominicana.

Golpe severo al turismo, ya debilitado por sanciones y crisis interna.

Activación de un plan de emergencia con cierres de hoteles y restricciones de servicios públicos.

Cuba producía solo un tercio de su energía y dependía de Venezuela para cubrir cerca del 30 % de su demanda, lo que deja a la isla en una situación de aislamiento logístico crítico.

A más de un mes de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela vive una transición marcada por tensiones políticas, liberaciones incompletas, una amnistía cuestionada y profundas incertidumbres económicas, mientras el impacto regional ya golpea con fuerza a aliados históricos como Cuba. La evolución de la Ley de Amnistía, el rol del sistema judicial y el futuro del sector petrolero serán determinantes para definir si el país avanza hacia una transición democrática real o entra en una nueva fase de inestabilidad prolongada.

