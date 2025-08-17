¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 ) Comparte esta noticia: <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=El+TPS+para+venezolanos+est%C3%A1+en+r%C3%A9gimen+provisional+seg%C3%BAn+fallo+judicial.+Lee+m%C3%A1s+aqu%C3%AD&url=https://www.entornointeligente.com» style=»margin-right:10px;» target=»_blank»> <a href="https://wa.me/?text=El+TPS+para+venezolanos+est%C3%A1+en+r%C3%A9gimen+provisional.+Ent%C3%A9rate+de+todo+aqu%C3%AD:+https://www.entornointeligente.com» style=»margin-right:10px;» target=»_blank»> <a href="mailto:?subject=Actualizaci%C3%B3n+sobre+el+TPS+para+venezolanos&body=Lee+este+resumen+sobre+la+situaci%C3%B3n+del+TPS:+https://www.entornointeligente.com» target=»_blank»>

350.000 venezolanos en Estados Unidos enfrentan incertidumbre legal luego de que el gobierno federal revocara el TPS (Estatus de Protección Temporal) otorgado en 2023. A pesar de esto, una decisión judicial ha mantenido vigente de forma provisional la protección y los permisos de trabajo para aquellos inscritos antes del de febrero de 2025 ¿Qué fue revocado y qué sigue vigente?

El DHS revocó formalmente la designación TPS de 2023, con efecto desde el 2 de abril de 2025 .

revocó formalmente la designación de 2023, con efecto desde el . Una orden judicial del juez Edward Chen impide que se invaliden permisos emitidos antes del 5 de febrero de 2025 .

impide que se invaliden permisos emitidos antes del . El TPS otorgado en 2021 sigue vigente hasta el 10 de septiembre de 2025.

¿Sigue vigente tu permiso de trabajo?

Si tu permiso fue aprobado antes del 5 de febrero de 2025 con fecha de vencimiento hasta octubre de 2026, sigue siendo válido por ahora. Documentos emitidos después podrían ser anulados, según avance el caso judicial.

?? Situación legal actual

El caso “National TPS Alliance v. Noem” se encuentra en revisión. La decisión final del Tribunal del Noveno Circuito determinará si se restaura o no la protección para todos los beneficiarios del TPS 2023. Organizaciones legales recomiendan mantenerse atentos y consultar con abogados de inmigración certificados.

Recomendaciones clave

Verifica la fecha de emisión de tu EAD (permiso de trabajo).

(permiso de trabajo). Consulta abogados o centros legales especializados en TPS .

. Mantente informado a través de USCIS y el Departamento de Seguridad Nacional.

El futuro del TPS para venezolanos sigue en juego. Aunque existe una protección temporal judicial, miles podrían quedar indocumentados si se anula el fallo actual. La comunidad venezolana, mientras tanto, permanece en vilo, luchando por mantener su derecho a trabajar y permanecer legalmente en Estados Unidos.

Fuentes: USCIS, AS USA, Big Immigration Law Blog.

