Con un amplio dominio desde el primer cuarto, los halcones se alzaron triunfantes con el trofeo Vince Lombardi

Seattle Seahawks se convirtió en el campeón de la NFL de la edición 60 delSuper Bowl, la noche de este domingo 8 de febrero se adueñaron del balón y dominaron la cancha del Levi’s Stadium de Santa Clara, California; con un marcador final de 29 – 13, los halcones concluyeron una de sus mejores temporadas y se llevaron el trofeo Vince Lombardi.

Te puede interesar: Quiénes son los jugadores mexicanos que fueron campeones con los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX

Los Halcones Marinos derrotaron a New England Patrios en un partido que estuvo marcado por la inacción de los Patriotas. El conjunto de Seattle Seahawks finalizó la temporada regular como líder de la Conferencia Nacional con un registro de 14 victorias y tres derrotas, lo que culminó una campaña sobresaliente al levantar el trofeo Vince Lombardi.

Esta representa la cuarta ocasión en la que la franquicia participa en un Súper Tazón. Tras vencer a Nueva Inglaterra, el equipo suma dos anillos de campeón. La primera aparición de Seattle en el Super Bowl fue en 2006, año en que resultaron derrotados; su primer título lo obtuvieron en 2014.

Te puede interesar: David Faitelson reacciona al show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026: “Seamos un poco más inteligentes”

Seattle Seahawks conquista el Super Bowl LX y gana su segundo anillo (REUTERS/Mike Blake)

La defensa de los Halcones Marinos se impuso durante gran parte del partido ante los Patriotas, quienes, como único consuelo, evitaron convertirse en el primer equipo en la historia en finalizar un Super Bowl sin puntos. El encuentro también quedó registrado como histórico debido a la actuación del pateador de Seattle, Jason Myers, quien se transformó en el primero en lograr cinco goles de campo en un partido por el trofeo Vince Lombardi.

Halcones Marinos gana un Super Bowl después de 12 años de su último título

Los Seattle Seahawks se impusieron un marcador contundente sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra, lo que se reflejó en su primer campeonato de Super Bowl de la NFLdesde 2014. El equipo de Seattle —señalado como favorito en las estadísticas y apuestas— consolidó su victoria a través de la defensa más efectiva del campeonato, neutralizando las aspiraciones de los Patriots de conquistar su primer título desde la salida de Tom Brady en 2020.