EntornoInteligente.com/ Las elecciones presidenciales y generales de Bolivia concluyeron con normalidad el 17 de agosto de 2025, sin mayores incidentes, evidenciando una jornada tranquila y una participación sostenida del electorado. La histórica dominación del Movimiento al Socialismo (MAS) está en riesgo tras cerca de dos décadas en el poder. Las proyecciones indican una probable segunda vuelta entre candidatos de centroderecha. Actualmente, se esperan los primeros resultados preliminares para la noche.

### Primeros sondeos y proyecciones

* Según los conteos de salida, los principales candidatos son **Rodrigo Paz** (Partido Demócrata Cristiano) con 31.3?%, y **Jorge “Tuto” Quiroga** (centroderecha) con 27.3?%. **Samuel Doria Medina** obtuvo el tercer lugar con un 20?%, y el candidato del MAS, **Andrónico Rodríguez**, quedó en cuarto con apenas 8?%.

* Se anticipa una segunda vuelta si ningún candidato alcanza el 50 %, o al menos un 40 % con 10 puntos de diferencia sobre el segundo; de lo contrario, se disputará un balotaje el 19 de octubre.

* La derecha aparece con claras ventajas en las encuestas y conteos preliminares, mientras el MAS se encuentra dividido por crisis internas y desgaste económico.

Bolivia podría estar transitando hacia un cambio histórico. El firme respaldo a candidatos de centroderecha sugiere el fin del ciclo político que ha marcado los últimos veinte años. El debilitamiento del MAS, acentuado por su fractura interna y la crisis económica, ha transformado el panorama electoral.

Las primeras cifras posicionan a Rodrigo Paz y Jorge Quiroga como contendientes principales, con altas probabilidades de enfrentar una segunda vuelta. El resultado tendrá profunda incidencia en la orientación política, económica y de seguridad del país, especialmente en sectores clave como litio y alianzas internacionales.

La calle y la diplomacia internacional observan con atención este desenlace, pues abre una nueva etapa en la historia política boliviana.

* [El País](https://elpais.com/america/2025-08-17/elecciones-en-bolivia-2025-en-vivo.html?utm_source=chatgpt.com)

* [aljazeera.com](https://www.aljazeera.com/news/2025/8/17/bolivia-heads-to-the-polls-as-20-years-of-leftist-rule-expected-to-end?utm_source=chatgpt.com)

