Madrid (EFE).- Repsol se está preparando para «restablecer y reanudar» las operaciones diarias en Venezuela tras haber recibido las licencias que le permiten operar en el país, según ha explicado el consejero delegado de la petroquímica, Josu Jon Imaz, en la conferencia con analistas tras la presentación de resultados.

En este sentido, Imaz ha señalado que la primera contribución será continuar suministrando gas, necesario para el sistema eléctrico venezolano, y al mismo tiempo incrementar su elaboración.

Respecto a la producción de petróleo, ha señalado que van a restaurar las actividades normales, que incluye «involucrar a nuestro equipo en las operaciones, invirtiendo en la renovación de las instalaciones de producción, como bombas u otras «.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. EFE/ Mariscal

Imaz ha señalado que trabajan en «revertir» la caída de la producción y, simultáneamente, restablecer el transporte comercial de cargamentos de petróleo en el marco de sus contratos, como les permite el marco de sus licencias.

Situación «optimista»

«Mi visión es optimista sobre Venezuela», ha señalado Imaz, al referirse tanto a la situación del país como a la evolución del sector de los hidrocarburos, que tiene que jugar un papel significativo en la estabilización.

«Tenemos la ambición y vemos suficiente espacio para conseguir el objetivo de multiplicar por tres la producción en los próximos tres años, pero tenemos que poner el foco en el corto plazo, un incremento del 50 % en los próximos doce meses», ha indicado el consejero delegado.

«Confiamos en que una relación comercial normal permitirá financiar esta aproximación ‘win win’», resalta el CEO.

«Venezuela está significativamente en una mejor situación que lo que estaba hace dos meses», ha afirmado Imaz ante las preguntas de los analistas sobre la situación del país.

El directivo considera que se abre una «nueva ventana de oportunidad» para un mejor futuro, una mejor situación del sector y del país.

Imaz ha señalado que Repsol ha sido «consistentemente un operador responsable en Venezuela» y que el compromiso con el futuro del país está claro, que están actualmente «totalmente dedicados» a que éste sea «más brillante».

El directivo ha recordado que han recibido las licencias para operar en el país en los últimos días, que aprecian el apoyo estadounidense y que están también trabajando «de manera cercana» con las autoridades venezolanas y con sus socios de PDVSA para mover todo «en una dirección positiva».