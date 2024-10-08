En el plano energético:

Venezuela profundiza transición tras captura de Maduro mientras avanza amnistía y se reestructura la economía

Caracas, 25 de febrero de 2026. Venezuela continúa atravesando una etapa de transformación política e institucional tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsa reformas internas, aplica la Ley de Amnistía y redefine su relación económica con Estados Unidos bajo supervisión internacional.

Transición política y cambios institucionales

Uno de los movimientos más relevantes del día fue la renuncia de Tarek William Saab como fiscal general, cargo que ocupó durante casi una década. El Parlamento lo designó defensor del pueblo encargado, mientras que Larry Devoe asumió como fiscal general interino.

La oposición, encabezada por Henrique Capriles, cuestionó ambos nombramientos por considerar que no garantizan independencia institucional. Capriles calificó la designación como una “burla a las víctimas” y advirtió que el país requiere funcionarios desvinculados del poder político.

Avances y límites de la Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía y Convivencia Democrática continúa generando impacto. Según cifras oficiales, 185 presos políticos han recibido libertad plena y más de 3.000 personas con medidas cautelares han sido beneficiadas.

El dirigente Juan Pablo Guanipa afirmó que el proceso de cambio es “irreversible”, mientras organizaciones de derechos humanos advierten sobre exclusiones, retrasos judiciales y denuncias de maltratos en centros de detención como Rodeo I.

Persisten críticas por la exclusión de ciertos militares procesados bajo jurisdicción castrense y por los límites establecidos en el artículo 9, que deja fuera delitos considerados violaciones graves de derechos humanos.

Relación económica con Estados Unidos

La relación bilateral experimenta una nueva fase pragmática.

El secretario de Estado Marco Rubio reiteró ante la Caricom que Venezuela deberá celebrar elecciones libres para consolidar la transición, aunque confirmó que Washington mantiene comunicación directa con Delcy Rodríguez.

En el plano energético:

Estados Unidos permitirá ventas de petróleo venezolano bajo licencias específicas.

Los ingresos deberán depositarse en cuentas supervisadas por el Tesoro estadounidense.

Se impulsa una apertura controlada del sector petrolero.

Además, el Banco Central de Venezuela vendió casi seis toneladas de oro en el segundo semestre del año pasado para compensar la escasez de divisas generada por restricciones previas.

Tensiones judiciales y financieras

El abogado de Nicolás Maduro informó a un tribunal en Nueva York que el Departamento del Tesoro bloqueó la licencia necesaria para pagar su defensa legal.

Paralelamente, el partido Vente Venezuela denunció la confiscación de bienes de Laura Acosta, asistente de María Corina Machado, calificándolo como un acto de retaliación política.

Regulación de la Cruz Roja y debate sobre autonomía

El Parlamento aprobó una nueva ley que define a la Cruz Roja Venezolana como “auxiliar del Poder Público”. Aunque el oficialismo sostiene que la norma aporta claridad jurídica, sectores opositores advierten que podría comprometer la independencia humanitaria de la institución.

Claves del día