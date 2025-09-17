EntornoInteligente.com/ Caracas, 16 de septiembre de 2025. – La reconocida animadora, actriz y locutora venezolana Charyl Chacón presentó ante los medios de comunicación y público invitado su primer libro, titulado “Tan Fuerte Como Tú”, bajo el sello editorial PanHouse. El lanzamiento tuvo lugar en la Sala Plural del Trasnocho Cultural, en un evento íntimo, cargado de simbolismo y emotividad, que marcó el inicio de una nueva etapa en la trayectoria profesional de la comunicadora.

A diferencia de los actos tradicionales, la presentación se desarrolló en un formato cercano y profundamente personal. Chacón, vestida de blanco y descalza, ingresó a la sala interpretando el tema “Mi querido viejo”, antes de compartir con los asistentes las vivencias que la inspiraron a escribir esta historia de resiliencia, fe y transformación.

En su discurso, la autora relató pasajes íntimos de su vida, en especial la relación con su padre, el coronel Charles Chacón, figura central en la narrativa del libro. Con temple y honestidad, rememoró episodios familiares, su participación en el Miss Venezuela y los acontecimientos que transformaron radicalmente la vida de la familia Chacón-Ramírez en 2015, año en que enfrentaron la pérdida de su padre y la injusta detención de su madre.

Durante la velada, estuvieron presentes Luis Olavarrieta, periodista y autor del prólogo del libro; las autoridades de la distinguida editorial PanHouse, así como periodistas, amigos y familiares de Chacón, quienes dieron cita a este importante lanzamiento.

La autora destacó que “Tan Fuerte Como Tú” no es un libro de autoayuda, sino un relato literario que invita a reflexionar sobre la fuerza interior, la capacidad de superar las adversidades y la posibilidad de encontrar sentido incluso en medio de las circunstancias más dolorosas.

Finalmente, en un gesto simbólico, el libro fue bautizado con pétalos de rosas blancas, quedando así formalmente inaugurada la faceta de Chacón como escritora.

Con este lanzamiento, Charyl Chacón abre un nuevo capitulo en su trayectoria profesional y personal, consolidándose no solo como una reconocida figura de la televisión venezolana, sino también como autora que apuesta por transformar el dolor en un mensaje de fe, residencia y esperanza.

“Tan Fuerte Como Tú” se proyecta como una obra que trasciende de lo autobiográfico y se convierte en un testimonio universal sobre la fuerza interior, invitando a sus lectores a reconciliarse con sus propias historias y a encontrar la luz en medio de la adversidad.

Los ejemplares de “Tan Fuerte Como Tú” se encuentran disponibles desde ya en las principales librerías de Venezuela y en la plataforma Amazon.

Para más información y detalles sobre próximos pasos, los interesados pueden seguir las cuentas oficiales: @tanfuertecomotu #TanFuerteComoTu @charylchacon.