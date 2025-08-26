* **Un boom con freno:** El ritmo explosivo de la IA empieza a mostrar señales de desaceleración. Empresas como OpenAI reconocen errores en el despliegue de nuevos modelos, y estudios del MIT indican que el 95?% de los proyectos generativos no han impulsado crecimiento en ingresos. Ello ha provocado caídas en acciones tecnológicas clave (Nvidia, Oracle) e incluso la suspensión de nuevas contrataciones por parte de Meta ([The Guardian][1]).
Por Hernán Porras Molina. Tecnofuturo24.com/ Agosto de 2025 deja un saldo destacado en innovación tecnológica: desde el espectacular lanzamiento de GPT?5, pasando por avances cuantitativos en computación cuántica, hasta novedades en smartphones, ciberseguridad, infraestructura y el primer año internacional dedicado a la ciencia cuántica.
Principales avances tecnológicos del mes de Agosto
#### Inteligencia Artificial: realismo, expectativas y herramientas pioneras
* **Un boom con freno:** El ritmo explosivo de la IA empieza a mostrar señales de desaceleración. Empresas como OpenAI reconocen errores en el despliegue de nuevos modelos, y estudios del MIT indican que el 95?% de los proyectos generativos no han impulsado crecimiento en ingresos. Ello ha provocado caídas en acciones tecnológicas clave (Nvidia, Oracle) e incluso la suspensión de nuevas contrataciones por parte de Meta ([The Guardian][1]).
* **GPT?5 en escena:** OpenAI lanzó GPT?5, un salto cualitativo con “modo de pensamiento”, razonamiento avanzado y capacidades multimodales, superando en unos 40?% a GPT?4, incluso en dispositivos edge como smartphones ([etcjournal.com][2]).
* **Herramientas IA de próxima generación:** Aparecen nuevos asistentes de productividad con razonamiento y procesamiento multimodal, mejoras en imágenes médicas, herramientas para desarrolladores, y regulaciones más estrictas que buscan equilibrar innovación y protección de derechos ([aiapps.com][3]).
#### Computación cuántica: alianzas estratégicas y crecimiento institucional
* **Joint venture IBM + AMD:** Estas dos potencias tecnológicas se unen para desarrollar supercomputación cuántico?centrica, fusionando capacidades en turbo?computación y aceleración AI. Se prevé construir un gran sistema cuántico en Poughkeepsie antes de 2029 ([Investors][4]).
* **Año Internacional del Quantum:** La ONU declaró 2025 como el año global de la ciencia y tecnología cuántica, una iniciativa con respaldo de centros como UNESCO y Microsoft, para impulsar conciencia, investigación y desarrollo público?privado ([Wikipedia][5]).
#### Nuevos dispositivos y hardware de consumo
* **Lanzamiento Pixel 10:** Google presentó su serie Pixel?10 (incluyendo Pixel?10 Pro Fold), con chip Tensor?G5, mejoras en cámara (5x telefoto, zoom ProRes 100x), funciones AI como Magic Cue, y nuevos accesorios magnéticos PixelSnap. También debutaron Pixel Watch?4 y Buds?2a mejorados ([TechRadar][6]).
#### Infraestructura tecnológica: seguridad y resiliencia
* **Actualización Windows?11 (agosto):** Microsoft introdujo funciones clave como recuperación rápida, asistencias con lenguaje natural vía Copilot+, exportación completa de datos, nuevas opciones de seguridad y mejoras en interfaz y accesibilidad ([Windows Central][7]).
#### Computación cuántica experimental en los laboratorios
* **Coherencia cuántica extendida:** En experimentos recientes, se logró aumentar 10?000 veces la estabilidad de qubits en estado sólido, un hito vital para computadoras cuánticas más prácticas ([Wikipedia][8]).
#### Infraestructura AI y movimiento de mercado
* **IA en declive gradual:** Reuters reporta estabilización en tech stocks mientras persisten riesgos por previsiones inciertas de reducciones de tasas, y crece el interés en monedas digitales alternativas como stablecoins respaldadas por yuanes ([reuters.com][9]).
Agosto fue un mes revolucionario y realista:
* La IA alcanza nuevas alturas con GPT-5, pero enfrenta cuestionamientos por su monetización y sostenibilidad.
* La computación cuántica emerge fuerte, con inversiones clave (IBM-AMD) y visibilidad global.
* Google redefine móviles con fuerte apuesta en IA integrada.
* Microsoft prioriza la usabilidad y recuperación en sus sistemas.
* La comunidad científica consolida avances experimentales clave para la estabilidad y aplicabilidad cuántica.
