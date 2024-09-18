Caracas (EFE).- Varios opositores excarcelados con medidas cautelares denunciaron este martes que los tribunales de Venezuela incumplen la Ley de Amnistía al generar dilaciones y obstáculos a las solicitudes, cinco días después de la promulgación de la norma.

El exdiputado opositor Williams Dávila denunció desde el Palacio de Justicia, en Caracas, que los tribunales «no están respetando el proceso» al exigir que la Fiscalía solicite las medidas y desestimando las peticiones de individuos, pese a que la Ley de Amnistía establece que cualquier persona -o su abogado privado- puede iniciar el procedimiento.

De acuerdo a Dávila, las autoridades le indicaron que su caso depende de las gestiones de la Defensa Pública estatal, por lo que exigió que se respete el procedimiento de la ley.

Dávila fue detenido en agosto de 2024, en el contexto de protestas que siguieron a las presidenciales de julio de ese año, y posteriormente fue excarcelado con libertad restringida en 2025, como parte de una negociación en la que participó el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Retrasos e investigaciones

Por su parte, el politólogo Nicmer Evans, quien fue militante del chavismo y estuvo encarcelado en dos ocasiones, confirmó que este martes introdujo la solicitud de amnistía de su caso.

«Esto pone en evidencia y tumba absolutamente cualquier información malintencionada que afirma que hay que recurrir a la Fiscalía (…). Directamente en los tribunales es la vía expedita para hacer la solicitud», aseguró.

Según dijo, ahora el tribunal tiene 15 días para decidir si le corresponde ser amnistiado.

«Yo me sigo presentando en el tribunal hasta que haya una respuesta», explicó.

Evans exhortó a la comisión parlamentaria encargada del cumplimiento de la ley a ofrecer orientación directamente en los tribunales, pues aseguró que hay quienes «no saben ni siquiera cuál es el tribunal al que tienen que recurrir» y, agregó, hay personas que fueron excarceladas, pero sin documentos que detallen sus condiciones penales.

El lunes, el diputado opositor Antonio Ecarri, quien integra la comisión parlamentaria, afirmó que solicitará investigar a los jueces que retrasen la amnistía, luego de que agrupaciones gremiales denunciaran que los tribunales con competencia en terrorismo se negaron a recibir solicitudes relacionadas con la norma.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, confirmó este martes que ha verificado la liberación de 109 personas tras la aprobación de la amnistía.

El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos