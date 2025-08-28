Henrique Capriles en BBC News Mundo : El líder opositor rechaza tanto las sanciones como una intervención militar, y propone que una posible salida a la crisis política pasa por un diálogo directo entre Maduro y Trump. Capriles aboga por la negociación en lugar del aislamiento económico, que considera debilitante para la población. Yahoo Noticias

Estados Unidos intensifica su presencia naval cerca de Venezuela: Se ha desplegado una flota considerable —al menos ocho buques de guerra, incluidos destructores clase Arleigh Burke, un crucero, un buque anfibio y un submarino nuclear— en una operación oficialmente destinada a combatir el narcotráfico. Washington responsabiliza a Maduro de liderar el llamado "Cártel de los Soles", designado recientemente como organización terrorista.YouTube+1The Sun+3Financial Times+3Wikipedia+3

Respuesta de Caracas: Nicolás Maduro ha reaccionado movilizando 4.500.000 milicianos y desplegando más de 15.000 soldados en la frontera con Colombia, además de lanzar drones y patrullas navales.Financial Times<a alt=»https://www.thesun.co.uk/news/36467252/us-warships-venezuela-maduro-troops-colombia/?utm_source=chatgpt.com» href=»https://www.thesun.co.uk/news/36467252/us-warships-venezuela-maduro-troops-colombia/?utm_source=chatgpt.com» rel=»noopener» target=»_blank»>The Sun

Hallazgo estratégico: Analistas militares advierten que la magnitud de la movilización estadounidense sugiere intenciones más allá del combate al narcotráfico, incluyendo un posible objetivo de captura del presidente venezolano, en un escenario que recuerda operaciones como Panamá (1989) o Haití (1994).Financial Times+1