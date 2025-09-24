**Posibles escenarios futuros**

EntornoInteligente.com/ El 23 de septiembre de 2025, El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump regresó al estrado de la Asamblea General de la ONU con un discurso que captó la atención por sus críticas feroces al organismo multilateral, su rechazo a políticas climáticas y su llamado a que las naciones cierren fronteras y expulsen extranjeros. Su mensaje se centró en reafirmar una política soberanista agresiva y confrontacional, en medio de crecientes tensiones diplomáticas y desafíos globales sin resolver.

Según AP News, Trump dijo que la ONU “no está ni cerca de cumplir con su potencial” y acusó a Europa de riesgo de ruina por sus políticas migratorias y energéticas. También usó términos durísimos contra las energías renovables, asegurando que muchos países están siendo “devastados” por ellas. ([AP News][1])

Según Reuters, durante su intervención Trump calificó el cambio climático como “el mayor engaño” (the greatest con job) mundial, acusando al organismo y a sus políticas relacionadas como dañinas para las economías. ([Reuters][2])

Según The Guardian, el discurso fue una ofensiva directa contra la idea de gobernanza global: Trump pidió a los países cerrar fronteras y expulsar extranjeros, acusando a la ONU de promover una “agenda migratoria globalista” que socava la soberanía nacional. ([The Guardian][3])

Según el análisis del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), el tono del discurso fue menos de diplomacia y más de autoproclamación: Trump usó la escena para exponer sus quejas, destacar sus méritos y promover su visión del mundo basada en el rechazo de la migración y del activismo climático. ([Council on Foreign Relations][4])

Según medios de verificación, muchas de las afirmaciones de Trump sobre las energías renovables (por ejemplo, que “no funcionan” o que son más costosas que los combustibles fósiles) no se sostienen con datos verificables y han sido cuestionadas por expertos. ([ABC News][5])

| Escenario | Detalles |

| ———————————– | ————————————————————————————————————————- |

| Aislamiento diplomático | Países aliados podrían distanciarse públicamente o criticar el discurso al considerar que erosiona la cooperación global. |

| Refuerzo del discurso soberanista | Otros líderes populistas podrían emular su retórica, debilitando organismos internacionales. |

| Reactivación de alianzas anti-Trump | Coaliciones multilatinas, europeas o del Sur global podrían reagruparse para contrarrestar su visión. |

| Polarización dentro de la ONU | Debates sobre cambio climático, migración y reforma institucional se agravarían. |

—

* [Reuters](https://www.reuters.com/sustainability/cop/trump-tells-un-that-climate-change-is-con-job-2025-09-23/?utm_source=chatgpt.com)

* [The Guardian](https://www.theguardian.com/us-news/2025/sep/23/trump-un-general-assembly-speech?utm_source=chatgpt.com)

* [washingtonpost.com](https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/09/22/trump-united-nations-payments-speech/?utm_source=chatgpt.com)

