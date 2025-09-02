A través del nuevo Ají con Maní, OLÉ demuestra que la innovación también puede nacer de la tradición, llevando a los hogares ecuatorianos un producto listo para servir, con un sabor que conecta memorias familiares y nuevas experiencias gastronómicas. Este lanzamiento no solo celebra la diversidad culinaria del país, sino que invita a descubrir que un frasco puede contener toda la historia y la creatividad de nuestra cocina.

En la fotografía: Yamile Yarad, Jefe de Investigación y Desarrollo de Productos Olé

La tradición se reinventa: nuevo Ají con Maní de OLÉ conquista paladares ecuatorianos• Más del 70 % de los ecuatorianos consume ají de forma semanal, principalmente en formato de salsa, y el mercado de condimentos y salsas en el país proyecta un crecimiento anual cercano al 4 %.

Quito, septiembre de 2025. – En Ecuador, la salsa de ají forma parte de la rutina culinaria de los hogares. Según un estudio publicado en la revista científica KNE Publishing (ESPOCH, 2022), el 71,95 % de los encuestados consume salsas de ají al menos una vez por semana, y el 83,9 % prefiere la presentación en salsa sobre otras formas como molido o fruta seca. A esto se suma que el mercado nacional de condimentos y salsas mantiene una tendencia al alza, con expectativas de crecimiento de alrededor del 3,8 % en valor en los próximos años, de acuerdo con datos de StrategyH Market Research (2023).

Con este panorama, Productos OLÉ continúa fortaleciendo su portafolio y anuncia el lanzamiento de un nuevo integrante de su reconocida línea Ajíes de Mi Tierra: el Ají con Maní, inspirado en la cocina manabita, donde el maní es un ingrediente representativo y esencial en múltiples preparaciones tradicionales.

Esta nueva variedad combina ají criollo y maní tostado de alta calidad, ambos 100% ecuatorianos, dando vida a una salsa cremosa, equilibrada y auténtica, capaz de evocar sabores tradicionales con un giro novedoso.

"Queríamos mantener la esencia del ají ecuatoriano, pero también sorprender con combinaciones que rescaten lo mejor de nuestros ingredientes frescos. Cada receta es una fusión auténtica que refleja nuestro compromiso con la calidad y la innovación", señaló Galo Paillacho, gerente de Negocios e Innovación de OLÉ.

El Ají con Maní se suma a la propuesta de sabores únicos de la línea Ajíes de Mi Tierra, que incluye el Ají de Maracuyá con fruta real, el Ají Manaba (con ají, zanahoria y vinagre), el nutritivo Ají de Chocho, y el Ají Lojano con pura pepa de sambo y cilantro. Todas las variedades son elaboradas en el país con insumos 100% ecuatorianos, trabajando de la mano con productores locales para garantizar frescura, identidad y calidad.

A través del nuevo Ají con Maní, OLÉ demuestra que la innovación también puede nacer de la tradición, llevando a los hogares ecuatorianos un producto listo para servir, con un sabor que conecta memorias familiares y nuevas experiencias gastronómicas. Este lanzamiento no solo celebra la diversidad culinaria del país, sino que invita a descubrir que un frasco puede contener toda la historia y la creatividad de nuestra cocina.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jimenez

Visite también