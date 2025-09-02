Author
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

A través del nuevo Aj&iacute; con Man&iacute;, OL&Eacute; demuestra que la innovación también puede nacer de la tradición, llevando a los hogares ecuatorianos un producto listo para servir, con un sabor que conecta memorias familiares y nuevas experiencias gastronómicas. Este lanzamiento no solo celebra la diversidad culinaria del país, sino que invita a descubrir que un frasco puede contener toda la historia y la creatividad de nuestra cocina.

                                                                           En la fotografía: Yamile Yarad, Jefe de Investigación y Desarrollo de Productos Olé

La tradición se reinventa: nuevo Aj&iacute; con Man&iacute; de OL&Eacute; conquista paladares ecuatorianos• Más del 70 % de los ecuatorianos consume ají de forma semanal, principalmente en formato de salsa, y el mercado de condimentos y salsas en el país proyecta un crecimiento anual cercano al 4 %.

Quito, septiembre de 2025. – En Ecuador, la salsa de ají forma parte de la rutina culinaria de los hogares. Según un estudio publicado en la revista científica KNE Publishing (ESPOCH, 2022), el 71,95 % de los encuestados consume salsas de ají al menos una vez por semana, y el 83,9 % prefiere la presentación en salsa sobre otras formas como molido o fruta seca. A esto se suma que el mercado nacional de condimentos y salsas mantiene una tendencia al alza, con expectativas de crecimiento de alrededor del 3,8 % en valor en los próximos años, de acuerdo con datos de StrategyH Market Research (2023).

Con este panorama, Productos OL&Eacute; continúa fortaleciendo su portafolio y anuncia el lanzamiento de un nuevo integrante de su reconocida línea Aj&iacute;es de Mi Tierra: el Aj&iacute; con Man&iacute;, inspirado en la cocina manabita, donde el maní es un ingrediente representativo y esencial en múltiples preparaciones tradicionales.
Esta nueva variedad combina ají criollo y maní tostado de alta calidad, ambos 100% ecuatorianos, dando vida a una salsa cremosa, equilibrada y auténtica, capaz de evocar sabores tradicionales con un giro novedoso.

"Queríamos mantener la esencia del ají ecuatoriano, pero también sorprender con combinaciones que rescaten lo mejor de nuestros ingredientes frescos. Cada receta es una fusión auténtica que refleja nuestro compromiso con la calidad y la innovación", señaló Galo Paillacho, gerente de Negocios e Innovación de OL&Eacute;.
El Aj&iacute; con Man&iacute; se suma a la propuesta de sabores únicos de la línea Aj&iacute;es de Mi Tierra, que incluye el Aj&iacute; de Maracuy&aacute; con fruta real, el Aj&iacute; Manaba (con ají, zanahoria y vinagre), el nutritivo Aj&iacute; de Chocho, y el Aj&iacute; Lojano con pura pepa de sambo y cilantro. Todas las variedades son elaboradas en el país con insumos 100% ecuatorianos, trabajando de la mano con productores locales para garantizar frescura, identidad y calidad.

A través del nuevo Aj&iacute; con Man&iacute;, OL&Eacute; demuestra que la innovación también puede nacer de la tradición, llevando a los hogares ecuatorianos un producto listo para servir, con un sabor que conecta memorias familiares y nuevas experiencias gastronómicas. Este lanzamiento no solo celebra la diversidad culinaria del país, sino que invita a descubrir que un frasco puede contener toda la historia y la creatividad de nuestra cocina.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jimenez

Visite también

You May Also Like
DISEÑO COLOMBIA LANZA LA COLECCIÓN “ENTRE MARES Y RÍOS” INSPIRADA EN LA BIODIVERSIDAD DE LOS CORALES Y MANGLARES COLOMBIANOS

DISEÑO COLOMBIA LANZA LA COLECCIÓN “ENTRE MARES Y RÍOS” INSPIRADA EN LA BIODIVERSIDAD DE LOS CORALES Y MANGLARES COLOMBIANOS

En el marco de la 34ª versión de Expoartesanías, el pabellón 5 ofrece a…

Película Emilia Pérez gana el Goya a mejor película extranjera

La película “Emilia Pérez” gana el mejor premio de cine español en…

Cameron Diaz regresa a las pantallas después de anunciar su retiro hace 10 años

La actriz que regresa a Netflix luego de haberse retirado hace 10…