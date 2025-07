Por Hernán Porras Molina / EntornoInteligente.com/ PepsiCo da un paso audaz al presentar **Pepsi Prebiotic Cola**, la primera cola tradicional con **3?g de fibra prebiótica**, solo **5?g de azúcar**, **30 calorías** y sin edulcorantes artificiales. El anuncio con sabor Original Cola y Cherry Vanilla marca la innovación más significativa en esta categoría desde hace dos décadas, posicionándose en el mercado a partir del otoño de 2025 en canales online y a principios de 2026 en tiendas físicas ([fooddive.com][1]).

—

**Contexto y estrategia de mercado**

Esta iniciativa llega tras la adquisición de **Poppi**, marca de refrescos prebióticos, por casi **2?000 millones de dólares** en marzo. PepsiCo busca fusionar su marca icónica con tendencias saludables, ampliando su oferta para atraer tanto a consumidores tradicionales como a aquellos interesados en el bienestar digestivo ([fooddive.com][1]).

—

**Características del producto**

* Contiene **3?g de fibra prebiótica**, es decir, más que Poppi ([fooddive.com][1]).

* Mantiene el sabor clásico de Pepsi con **5?g de azúcar de caña** y **30 calorías** ([pepsico.com][2]).

* Disponible en dos sabores: **Original Cola** y **Cherry Vanilla**, en latas individuales de 12 oz y packs de 8 unidades ([pepsico.com][2]).

—

**Oportunidades y riesgos**

* La iniciativa responde a la tendencia creciente de bebidas funcionales —valorada en más de 400 millones de?USD en 2023— aunque algunas pruebas de sabor cuestionan su aceptación, especialmente en comparación con colas tradicionales ([Athletech News][3]).

* Aunque no elimina por completo el azúcar, el producto equilibra sabor y bienestar, pero queda pendiente comprobar si convence al consumidor y supera barreras de percepción.

—

**Perspectivas y expansión**

* Su lanzamiento complementa la integración de Poppi, con una propuesta dual: propuesta icónica y enfoque saludable, manteniendo ambas marcas operativas ([Sporked][4]).

* PepsiCo planea expandir su línea de bebidas funcionales con énfasis en proteína líquida, sumando a esta innovación un portafolio más amplio para 2026 ([Athletech News][3]).

—

**Pepsi Prebiotic Cola** representa una estrategia inteligente de PepsiCo para adaptarse a las preferencias del consumidor actual: combina el sabor clásico con beneficios funcionales y mantiene competitividad frente a nuevas marcas. Su éxito dependerá del equilibrio entre percepción saludable y experiencia de sabor, pero podría redefinir la categoría de cola tradicional.

—

