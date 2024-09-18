Sin embargo, ONG como Foro Penal, Provea y Justicia, Encuentro y Perdón califican el texto como “restrictivo” y “excluyente”. Señalan que solo cubre períodos específicos de los 27 años de chavismo y excluye delitos de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos y hechos vinculados a acciones armadas contra la soberanía nacional.

Venezuela 2026: Amnistía, acuerdos petroleros y transición política bajo supervisión internacional

Caracas, 20 de febrero de 2026. Venezuela atraviesa una transformación política y económica sin precedentes tras la detención de Nicolás Maduro y la consolidación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. La aprobación de una nueva Ley de Amnistía, el envío masivo de petróleo hacia Estados Unidos y el eventual regreso del Fondo Monetario Internacional marcan una etapa decisiva para la reconstrucción institucional del país.

Ley de Amnistía: liberaciones y controversias

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía General, firmada de inmediato por Delcy Rodríguez para su publicación en Gaceta Oficial. La normativa ha permitido la excarcelación verificada de 448 presos políticos, generando celebraciones cautelosas entre familiares y organizaciones civiles.

Sin embargo, ONG como Foro Penal, Provea y Justicia, Encuentro y Perdón califican el texto como “restrictivo” y “excluyente”. Señalan que solo cubre períodos específicos de los 27 años de chavismo y excluye delitos de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos y hechos vinculados a acciones armadas contra la soberanía nacional.

Activistas como Andreína Baduel denuncian que la ley no reconoce torturas ni muertes y no contempla reparación integral a las víctimas. Henrique Capriles y otros dirigentes exigen que el proceso ponga fin definitivo a la persecución estatal.

Petróleo para Houston y reconstrucción económica

En el ámbito energético, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que 50 millones de barriles de crudo venezolano están en camino hacia Houston tras la flexibilización de licencias a empresas como Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol.

Los contratos se rigen bajo jurisdicción estadounidense y los pagos son canalizados hacia cuentas supervisadas por el Departamento del Tesoro. Washington estima que las ventas podrían generar más de 10.000 millones de dólares anuales destinados a la reconstrucción nacional, el fortalecimiento institucional y la estabilización económica.

FMI y situación humanitaria

El Fondo Monetario Internacional calificó la situación económica venezolana como “bastante frágil”, con inflación de tres dígitos y un sistema productivo debilitado. No obstante, evalúa retomar contactos técnicos de bajo nivel si Caracas lo solicita formalmente, lo que representaría un paso significativo hacia la normalización financiera internacional.

Debate político y exclusiones sensibles

Uno de los puntos más polémicos de la amnistía es el Artículo 9, que excluye a personas acusadas de promover acciones armadas o intervención extranjera. Este apartado podría dejar fuera a figuras opositoras de alto perfil, incluida María Corina Machado, según advierten expertos legales.

Mientras tanto, Jorge Rodríguez reconoció que la Ley contra el Odio fue mal utilizada en algunos casos y adelantó posibles reformas legislativas para corregir excesos del pasado.

Trump, política global y presión diplomática

En el plano internacional, Trump inauguró una Junta de Paz con representantes de 40 países y anunció una contribución de 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza. Además, fijó un ultimátum de diez días a Irán para alcanzar un acuerdo significativo y ordenó la desclasificación de archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados.

España, por su parte, solicitará formalmente a la Unión Europea el levantamiento de sanciones contra Delcy Rodríguez, argumentando que se han dado pasos hacia la reconciliación nacional.

Presos políticos y vigilancia ciudadana

Familiares de detenidos en el centro conocido como Zona 7 levantaron una huelga de hambre tras la aprobación de la ley, aunque advirtieron que mantendrán la vigilancia hasta que el último preso sea liberado. Según María Corina Machado, aún permanecen 626 ciudadanos privados de libertad por motivos políticos.

Venezuela entra en una etapa crucial donde amnistía, acuerdos petroleros y presión internacional convergen en un delicado equilibrio. La transición dependerá de que las liberaciones sean completas, se desmonten las estructuras represivas y los recursos petroleros se administren con transparencia.

El desafío central será convertir esta apertura económica y diplomática en una verdadera consolidación democrática que garantice justicia, reparación y elecciones libres en el corto plazo.