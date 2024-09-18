Funcionarios militares estadounidenses han dicho que las fuerzas estadounidenses lanzaron asaltos a tres presuntos barcos de contrabando de drogas, matando a 11 en uno de los días más mortales de la campaña de meses de la administración Trump contra presuntos traficantes.

La acción militar del lunes elevo el número de muertes causadas por los ataques estadounidenses a 145 desde septiembre, cuando Donald Trump pidió a las fuerzas armadas estadounidenses que atacaran a personas consideradas «narcoterroristas» en pequeñas embarcaciones. Ha habido 42 ataques conocidos en rutas notorias de tráfico de drogas, como el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, según informó la Associated Press.

El Comando Sur de los Estados Unidos publicó un vídeo en las redes sociales, mostrando las huelgas de esta semana. Las autoridades insistieron en que los barcos transportaban a delincuentes narcotraficantes, pero el vídeo no parece proporcionar información que confirme esta afirmación.

«La inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y estaban involucrados en operaciones de narcotráfico», dijo el Comando Sur de los Estados Unidos. Los funcionarios agregaron que cuatro hombres murieron en un barco en el Pacífico oriental, cuatro en otro barco en el Pacífico oriental y tres en un barco en el Caribe.

«Ninguna fuerza militar estadounidense resultó dañada», dijo el Comando Sur de los Estados Unidos.

El Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo dos ataques mortales en barco la semana pasada, alegando de manera similar que los muertos eran sospechosos de tráfico de drogas.

Muchos han cuestionado la legalidad de la iniciativa de huelga de barcos en Estados Unidos. Algunos expertos legales han dicho que los ataques equivalen a asesinatos militares extrajudiciales sin una amenaza inminente de violencia.

«A aquellos que son asesinados por ataques militares estadounidenses en el mar se les niega cualquier debido proceso», dijo un análisis reciente de la Oficina de Washington sobre América Latina, una organización de defensa. La administración de Trump, dijo la oficina, estaba «afirmando y ejerciendo una licencia aparentemente ilimitada para matar a personas que el presidente considera terroristas».

La reciente ola de ataques se prodeca semanas después de que las fuerzas estadounidenses atacaran Caracas, capturando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para enfrentar juicio en Nueva York por cargos de drogas, armas y narcoterrorismo.

Si bien la administración Trump ha retratado ataques en barco y la captura de Maduro como parte de una lucha contra el narcoterrorismo, no ha habido abundante evidencia de redes de tráfico.

El Pentágono había desplegado más de una docena de buques de guerra en aguas cercanas a Venezuela, para bloquear el tráfico de drogas y el comercio ilegal de petróleo, informó el Washington Post. Desde entonces, varios de esos barcos han sido enviados hacia el este en medio de las amenazas militares de Trump a Irán por su programa de armas nucleares.