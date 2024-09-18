JBL Live 670NC



Incorporan cancelación de ruido True Adaptive con tecnología Smart Ambient, permitiendo al usuario elegir entre aislarse del entorno o mantenerse conectado. Con hasta 65 horas de reproducción y compatibilidad con asistentes de voz, facilitan una experiencia sonora personalizada y fluida.

EntornoInteligente.com — https://entornointeligente.com

La música se consolida como una herramienta clave para el bienestar emocional y mental

Bogotá, noviembre 19 de 2025.



En un contexto global en el que el bienestar se ha convertido en una prioridad cotidiana, la música emerge como una de las prácticas más accesibles, efectivas y universales para mejorar la salud emocional. Ya no se trata solamente de mantener una alimentación equilibrada o una rutina de ejercicio: escuchar música con intención se posiciona como un hábito capaz de reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y promover una sensación general de equilibrio.

Diversos estudios respaldan este impacto positivo. Investigaciones de la Universidad de Stanford indican que escuchar música contribuye a disminuir la ansiedad, estabilizar la presión arterial, aliviar el dolor físico y mejorar la calidad del sueño. Estos beneficios se atribuyen al efecto directo de las ondas sonoras sobre el cerebro, que estimulan la liberación de dopamina —asociada al placer— y reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

La Generación Z y los millennials impulsan la búsqueda de bienestar emocional

El interés por herramientas que favorezcan el equilibrio mental ha crecido, especialmente entre jóvenes. De acuerdo con un informe de McKinsey, la Generación Z y los millennials son los grupos que más consumen contenido y experiencias asociadas al bienestar personal. Catalogados como maximalist optimizers, buscan activamente prácticas que los ayuden a lidiar con el agotamiento emocional, el burnout y la fatiga mental.

En este escenario, la música ha ganado terreno como una de las formas más democráticas de autocuidado. En redes sociales, donde proliferan los contenidos de relajación, meditación y salud mental, escuchar música se ha convertido en un ritual cotidiano que acompaña cada estado emocional.

Escucha consciente: una práctica moderna de autocuidado

El acto de escuchar con intención se ha transformado en un ritual de bienestar que permite iniciar el día con serenidad, favorecer la concentración en horas de trabajo o preparar el cuerpo para descansar al final de la jornada. Esta práctica, cercana a la meditación, consiste en detenerse, aislar el ruido externo y sumergirse plenamente en la experiencia sonora.

Este tipo de escucha profunda, cada vez más adoptada, se potencia gracias a dispositivos diseñados para crear entornos auditivos de alta calidad que favorecen la relajación y la conexión personal.

Tecnología que potencia la experiencia sonora

Los avances en dispositivos de audio han permitido que cada usuario construya su propio ambiente de bienestar. En este campo, la marca JBL se posiciona como una de las principales aliadas al ofrecer audífonos que priorizan comodidad, diseño y tecnología orientada al equilibrio emocional.

JBL Tune 520C



Diseñados para quienes desean una experiencia ligera y práctica. Con drivers dinámicos de 32 mm y el característico JBL Pure Bass Sound, ofrecen audio nítido y profundo. Su compatibilidad con sonido Hi-Res y su conexión USB-C permiten integrarlos fácilmente a diversas rutinas, desde sesiones de trabajo hasta momentos de relajación.

JBL Live 670NC



Incorporan cancelación de ruido True Adaptive con tecnología Smart Ambient, permitiendo al usuario elegir entre aislarse del entorno o mantenerse conectado. Con hasta 65 horas de reproducción y compatibilidad con asistentes de voz, facilitan una experiencia sonora personalizada y fluida.

JBL Tune 770NC



Su cancelación de ruido adaptativa bloquea sonidos externos para favorecer la concentración y el descanso. Con una batería que alcanza las 70 horas de uso, estos audífonos brindan una experiencia auditiva inmersiva gracias al JBL Pure Bass Sound, ideal para quienes utilizan la música como vía para aliviar el estrés y recuperar energía.

Un aliado cotidiano para reconectar con uno mismo

Más allá de la tecnología, estos dispositivos se convierten en herramientas que acompañan los rituales de autocuidado. Desde escuchar una melodía suave al despertar, hasta cerrar el día con música relajante, cada reproducción puede convertirse en un momento de pausa y en una oportunidad para reconectar con el presente.

En un mundo acelerado, cuidar de uno mismo puede comenzar con un gesto simple: presionar play y dejar que la música haga su trabajo.

Publicada por: Levy Garcia Crespo Castro