Desde el año 2019, su nombre figura en la lista de sancionados de la OFAC por corrupción en el sistema eléctrico

Luis Motta Dominguez | Foto referencial

Luis Motta Domínguez regresa oficialmente al Ejecutivo nacional al ser designado como viceministro de Seguimiento a la Gestión de Gobierno. El nombramiento se oficializó a través de un decreto publicado el pasado 9 de febrero.

De esta forma, el exministro de Energía se convierte en una pieza clave en la reestructuración que hace el gobierno nacional encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El objetivo es centralizar el control absoluto del Estado a través de la liquidación masiva de fundaciones y entes descentralizados.

Regreso de Motta Domínguez al Ejecutivo nacional

El regreso de Motta Domínguez se produce pese al historial judicial que lo acompaña. Desde el año 2019, su nombre figura en la lista de sancionados de la OFAC por corrupción en el sistema eléctrico.

Motta Domínguez se desempeñó como Ministro de Energía Eléctrica y como presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) durante el periodo 2015-2019. En ese tiempo, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció su inclusión en la lista negra junto a Esutaquio José Lugo Gómez. Se le acusó de aceptar sobornos a cambio de la adjudicación de contratos con Corpoelec durante su mandato.

También se le acusó en la Corte del Distrito Sur de Florida por conspiración para el lavado de activos. Por este delito, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de cinco millones de dólares que comenzó a ofrecer en 2020.