(Buenos, 15 de septiembre 2025) – ElArgentino Araguaney recibió la visita de, oficial dede la Organización Internacional para las Migraciones () y coordinador delParte, quien destacó el trabajo deporen favor de la integración y el desarrollo de la comunidad migrante en Argentina.

Durante el encuentro se presentaron los programas de atención social, formación laboral y actividades culturales y gastronómicas que impulsan la integración y el fortalecimiento comunitario.

Corti, quien llegó de Panamá, conversó con voluntarios y beneficiarios, y expresó sentirse “como en casa” al recorrer el Centro Venezolano Argentino: «Esta casa hermosa que han construido muestra la capacidad de organización y el corazón que le ponen a las cosas«, dijo.

Uno de los puntos centrales fue el trabajo de la Feria Migrante, renovada recientemente tras recibir el Reconocimiento de Buenas Prácticas, otorgado por la OIM y la Cooperación Sueca, por su importante labor para la creación de empleo y una fuente de ingreso digno.

«La verdad que hay que sacarse el sombrero cuando uno dice Feria Migrante. Yo sé por qué se mueve la Feria Migrante y no me lo tienen que contar y cuando me lo cuentan reafirmo lo que pensaba. De verdad felicitaciones por todo ese esfuerzo que hacen, el reconocimiento y el agradecimiento. La Feria Migrantes se ganó el premio a la buena práctica en la integración de migrantes», dijo Corti.

La vicepresidenta de Alianza por Venezuela y coordinadora de la Feria Migrante, Luisa Vera, expresó su gratitud por el apoyo de este organismo de la ONU: “Agradecidos con la OIM, que siempre nos ha apoyado y ha sido un actor fundamental en la Feria Migrante. Gracias a ese respaldo, muchos migrantes que han llegado a Buenos Aires han logrado estabilidad económica y nuevas oportunidades de vida”.

Además del Centro Venezolano Argentino, Corti también visitó la Feria Migrante junto a Eduardo Wehbe, representante de OIM Argentina, donde conversaron con los emprendedores y conocieron de primera mano la labor que realizan.

La Feria Migrante nació en enero de 2023 como un proyecto conjunto entre Alianza por Venezuela, OIM y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que busca promover la integración socio-laboral de la población migrante, incrementando sus ingresos y experiencias de venta, además de ser una oportunidad para celebrar la diversidad, el pluralismo y la convivencia en la capital argentina.

Es una feria itinerante, organizada en diferentes plazas y parques de la ciudad los días viernes, sábados y domingos, con una treintena de puestos que ofrecen productos gastronómicos, artesanías tradicionales y artículos textiles elaborados por diversas colectividades migrantes.

“Juntos vamos a seguir trabajando para la integración y el acompañamiento de las personas migrantes en Argentina”, afirmó la presidenta de Alianza por Venezuela, Liset Luque.