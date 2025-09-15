<b style="color:#222222; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:small; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:start; text-transform:none; widows:2; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; white-space:normal; background-color:#ffffff; text-decoration-thickness:initial; text-decoration-style:initial; text-decoration-color:initial»>OIM reconoce la labor de Alianza por Venezuela para promover la integración y el desarrollo emprendedor de los venezolanos en Argentina<br />
<b style="color:#222222; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:small; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:start; text-transform:none; widows:2; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; white-space:normal; background-color:#ffffff; text-decoration-thickness:initial; text-decoration-style:initial; text-decoration-color:initial»>https://www.instagram.com/p/DOl6_1MgPKT/
Durante el encuentro se presentaron los programas de atención social, formación laboral y actividades culturales y gastronómicas que impulsan la integración y el fortalecimiento comunitario.
Corti, quien llegó de Panamá, conversó con voluntarios y beneficiarios, y expresó sentirse “como en casa” al recorrer el Centro Venezolano Argentino: «Esta casa hermosa que han construido muestra la capacidad de organización y el corazón que le ponen a las cosas«, dijo.
Uno de los puntos centrales fue el trabajo de la Feria Migrante, renovada recientemente tras recibir el Reconocimiento de Buenas Prácticas, otorgado por la OIM y la Cooperación Sueca, por su importante labor para la creación de empleo y una fuente de ingreso digno.
«La verdad que hay que sacarse el sombrero cuando uno dice Feria Migrante. Yo sé por qué se mueve la Feria Migrante y no me lo tienen que contar y cuando me lo cuentan reafirmo lo que pensaba. De verdad felicitaciones por todo ese esfuerzo que hacen, el reconocimiento y el agradecimiento. La Feria Migrantes se ganó el premio a la buena práctica en la integración de migrantes», dijo Corti.
La vicepresidenta de Alianza por Venezuela y coordinadora de la Feria Migrante, Luisa Vera, expresó su gratitud por el apoyo de este organismo de la ONU: “Agradecidos con la OIM, que siempre nos ha apoyado y ha sido un actor fundamental en la Feria Migrante. Gracias a ese respaldo, muchos migrantes que han llegado a Buenos Aires han logrado estabilidad económica y nuevas oportunidades de vida”.
Además del Centro Venezolano Argentino, Corti también visitó la Feria Migrante junto a Eduardo Wehbe, representante de OIM Argentina, donde conversaron con los emprendedores y conocieron de primera mano la labor que realizan.
La Feria Migrante nació en enero de 2023 como un proyecto conjunto entre Alianza por Venezuela, OIM y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que busca promover la integración socio-laboral de la población migrante, incrementando sus ingresos y experiencias de venta, además de ser una oportunidad para celebrar la diversidad, el pluralismo y la convivencia en la capital argentina.
Es una feria itinerante, organizada en diferentes plazas y parques de la ciudad los días viernes, sábados y domingos, con una treintena de puestos que ofrecen productos gastronómicos, artesanías tradicionales y artículos textiles elaborados por diversas colectividades migrantes.
“Juntos vamos a seguir trabajando para la integración y el acompañamiento de las personas migrantes en Argentina”, afirmó la presidenta de Alianza por Venezuela, Liset Luque.