María Corina Machado no da la fecha de su vuelta a Venezuela

Santiago de Chile (EFE).- La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, aseguró este jueves que su intención sigue siendo regresar a Venezuela, aunque no dio fechas para su retorno, y afirmó que la Administración de Donald Trump continúa siendo un «aliado fundamental», pese a haber reconocido oficialmente al Gobierno de Delcy Rodríguez.

«Hay obstáculos, hay procesos complejos, pero efectivamente un aliado fundamental es el Gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump», aseguró la Premio Nobel de la Paz en Santiago de Chile,donde el miércoles asistió a la investidura del ultraderechista José Antonio Kast.

Se trata de la primera rueda de prensa que ofrece desde que Estados Unidos reconoció oficialmente el sábado a la chavista Delcy Rodríguez como presidenta legítima de Venezuela y anunció el restablecimiento de las relaciones bilaterales.

La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habla durante una rueda de prensa, este 12 de marzo de 2026, en Santiago (Chile). EFE/ Ailen Díaz

Trump indicó entonces que Estados Unidos está «consiguiendo una histórica transformación en Venezuela», país con el que había roto relaciones en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), cuando Washington reconoció como presidente interino al opositor y entonces titular del Parlamento venezolano Juan Guaidó.

Rodríguez asumió como presidenta encargada el pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Nicolás Maduro, y desde entonces Venezuela y Estados Unidos establecieron un proceso de acercamiento diplomático.

«La única nación en el mundo que ha arriesgado la vida de sus ciudadanos para conseguir la libertad en Venezuela es Estados Unidos», añadió Machado, que salió de Venezuela el pasado diciembre y tiene intención de regresar «próximamente» en una vuelta que «será de manera armoniosa y coordinada con los aliados».

María Corina Machado confía en el proceso de Trump

La líder opositora recordó que el plan de Trump es un proceso de tres fases -estabilización, recuperación y transición democrática- y que ellos «no se conformarán» si no hay «full democracia, full libertad, full justicia».

«Esto va a ser una transición a la venezolana», añadió.

Machado, que este jueves ha convocado una gran concentración en un parque santiaguiano con la comunidad venezolana instalada en Chile, pidió a los países de la región «apoyar la causa por la libertad y la democracia en Venezuela» para que sus ciudadanos puedan regresar.

Sobre las expulsiones masivas de migrantes venezolanos que han prometido algunos de los Gobiernos de la región, entre ellos el recién asumido Kast, pidió «proteger a los venezolanos de bien, que no han cometido ningún delito».

«Todo país tiene el derecho de garantizar su seguridad y quienes cometan delitos deben ser juzgados, pero quienes huyen de la persecución en Venezuela aspiramos a que sean protegidos y a que se les dé una oportunidad», añadió en un país que alberga a unos 700.000 ciudadanos venezolanos.

Durante su viaje a Chile, la líder opositora se reunió con distintos mandatarios de la región y con el rey Felipe VI de España, a quien agradeció «sus palabras de apoyo a la gesta del pueblo venezolano» y de quien destacó que «es un símbolo de unión, no solo en España, sino también en Iberoamérica».