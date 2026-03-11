808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

María Corina Machado llegó a Chile: venezolanos la recibieron en el aeropuerto

  • 11 de marzo de 2026
La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llegó la noche del martes a Santiago de Chile para asistir este miércoles a la toma de posesión del presidente electo José Antonio Kast.

A su llegada al aeropuerto, Machado fue recibida por un grupo de migrantes venezolanos, que le expresaron su respaldo y su anhelo por regresar a un país en democracia.

En un mensaje publicado en X, la líder opositora expresó sentirse muy emocionada por reencontrarse con la diáspora venezolana radicada en Chile.

Ya en Chile, con una emoción inmensa porque me voy a encontrar con muchos venezolanos que allí viven ahora…. Me muero por abrazarlos, uno por uno, en un reencuentro que tendrá su siguiente parte en Venezuela!”, escribió.

En el texto, informó que la semana pasada se reunió con presidentes y directores de los bancos y fondos de inversión más grandes en América Latina en Nueva York y les presentó “el inmenso potencial que tiene Venezuela para convertirse en el Hub Energético y Tecnológico de las Américas”.

“Discutimos sobre nuestros planes para establecer confianza en nuestro país, con Estado de Derecho, reglas sensatas y transparentes, protección a la propiedad privada y a las inversiones, condiciones fiscales super competitivas y transparencia total en la gestión pública… Un mundo de posibilidades que haremos realidad en una Venezuela democrática y libre”, detalló. 

Señaló que Venezuela “lo tiene todo” para convertirse en el “polo de atracción de capitales enormes que vendrán a invertir en un país seguro y confiable, con gente maravillosa y el mejor clima del planeta”. 

“Sabemos lo que falta para poder empezar a hacer este sueño realidad. Esa es la prioridad. Para lograrlo necesitamos a todo el mundo alineado e impulsando la transición a la democracia en Venezuela”, concluyó.

Agenda de María Corina Machado en Chile

Machado cumplirá una agenda de dos días en Santiago. Este miércoles asistirá a los actos oficiales de transmisión de mando presidencial en el Congreso Nacional y en el Palacio de La Moneda.

El jueves ofrecerá una rueda de prensa, participará en un encuentro ecuménico en la Catedral Metropolitana y recibirá la Llave de la Ciudad de Santiago en el Palacio Consistorial.

Más tarde asistirá a la inauguración de la Cátedra Piñera en la Universidad del Desarrollo y cerrará la jornada con un encuentro con venezolanos en el Paseo Bulnes, frente al Parque Almagro.

