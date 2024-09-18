La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 convocó a los venezolanos a prepararse para “una nueva y gigantesca victoria electoral”

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció este domingo que regresará a Venezuela “en pocas semanas” con el objetivo de “garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible”.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Machado convocó a los ciudadanos a prepararse para “una nueva y gigantesca victoria electoral” y subrayó que que su regreso busca consolidar la hoja de ruta opositora.

Detalló que este plan contempla tres ejes principales: fortalecer la unión de los venezolanos, consolidar un gran acuerdo nacional con organizaciones políticas y sociales para garantizar gobernabilidad durante la transición, y prepararse para la próxima cita electoral.

Machado, quien lleva ochenta días fuera del país, resaltó que su salida obedeció a una misión específica y que “muchos venezolanos arriesgaron su vida” para facilitar su trabajo internacional.

“Durante todos estos días, mi corazón ha estado con ustedes, con cada preso político excarcelado y que ha podido abrazar a su familia, con las madres que han pasado noches en vigilia frente a los centros de detención, y con quienes siguen encarcelados, especialmente los presos militares con quienes tanto se han ensañado”, expresó en su mensaje.

En su mensaje, la líder de Venezuela enfatizó el reconocimiento internacional al proceso de transición en el país caribeño.

“El mundo hoy lo sabe: la transición venezolana está en marcha”, afirmó. Recordó que durante años advirtió que el régimen solo cedería el poder ante “una amenaza creíble” y que ese escenario se ha materializado en etapas sucesivas: primero espiritual, luego política, después electoral y, finalmente, militar.

Machado reiteró que Nicolás Maduro no era un presidente legítimo al momento de su captura, el 3 de enero, pues “había sido derrotado apabullantemente el 28 de julio de 2024 en esa gesta ciudadana extraordinaria que eligió a Edmundo González Urrutia”.

También agradeció al presidente estadounidense Donald Trump, al Congreso, al sistema judicial y a los militares de Estados Unidos por su papel en la captura del narcodictador Maduro, describiendo el hecho como un acto de “justicia internacional al servicio de los pueblos y no de los tiranos”.

La dirigente recordó que el régimen que aún controla Venezuela mantiene prácticas de persecución, tortura, encarcelamiento y expropiación.

“Quieren ganar tiempo para que nada cambie. Pero todo cambió”, afirmó, y subrayó que la prioridad ahora es avanzar en el desmontaje de la represión y en la recuperación económica del país.

En su balance de actividades, Machado destacó haber sostenido reuniones con líderes internacionales, entre ellos el presidente Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, altos funcionarios delDepartamento de Estado, jefes de Estado de varios países, diez cancilleres, diecisiete senadores y veintisiete congresistas estadounidenses, así como representantes de cincuenta y una misiones diplomáticas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“A todos les he transmitido el enorme potencial que tiene Venezuela, un futuro luminoso de esa Venezuela democrática a la que traeremos democracia, estado de derecho, servicios públicos de calidad mundial, la atención a nuestros venezolanos, nuestras familias y a los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad y, por supuesto, seguridad jurídica y personal”, expresó.

También mencionó encuentros con organizaciones de derechos humanos, centros de análisis, medios internacionales, líderes empresariales de los sectores financiero, energético y tecnológico.

“A todos les he transmitido el enorme potencial que tiene Venezuela, un futuro democrático, con servicios públicos de calidad mundial y seguridad jurídica para que regresen millones de venezolanos que hoy viven en el extranjero”, puntualizó.

Machado ratificó que su regreso a Venezuela responde al deseo compartido por “cientos y miles de exiliados” que anhelan volver al país.

“Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible”, afirmó.

“La libertad se acerca y vamos de la mano de Dios hasta el final”, concluyó Machado.