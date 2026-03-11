808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Marco Rubio figura en la lista de testigos en un caso de Miami vinculado con el Gobierno de Maduro

Marco Rubio figura en la lista de testigos en un caso de Miami vinculado con el Gobierno de Maduro
Breaking
Mundo
Política
  • 11 de marzo de 2026
By Redacción - 14 minutos ago
Miami (EE.UU.) (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, figura en la lista de testigos del juicio previsto para este mes contra el excongresista David Rivera, acusado de intentar influir ante el Gobierno estadounidense para suavizar las sanciones al régimen chavista de Nicolás Maduro durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).

Rivera enfrenta en una corte de Miami cargos de «actuar como agente no registrado de un ciudadano venezolano» y presuntamente recibir más de cinco millones de dólares por sus esfuerzos para presionar a funcionarios del Gobierno de EE.UU.

La lista, que incluye a Rubio y otras 29 personas que «podrán ser llamadas como testigos por el Gobierno en el juicio», fue presentada este lunes por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, según un documento judicial al que tuvo acceso EFE.

Fotografía de archivo del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Incluye también a otros tres funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos dos que ya están retirados, que eventualmente testificarán en el juicio contra Rivera y Esther Nuhfer, que comenzará el 16 de marzo con la selección del jurado.

Ambos enfrentan cargos criminales por conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos, incumplimiento de registrarse como agente extranjero y conspiración para cometer lavado de dinero, entre otros relacionados con sus actividades de consultoría.

La investigación contra David Rivera

Como políticos jóvenes de Florida y de origen cubano, Rubio y Rivera, un excongresista estatal, compartieron en los años noventa un apartamento en Tallahassee, sede del legislativo.

El secretario de Estado, quien fue miembro de la Cámara de Representantes de Florida desde 2000 hasta 2008, antes de postularse al Congreso en Washington, siempre ha defendido la libertad en Cuba y Venezuela, denunciando a los regímenes de Castro y Maduro.

Rivera, quien se ha declarado inocente, está acusado de ser el centro de un esquema encubierto para persuadir a la primera administración del presidente Trump de aliviar las sanciones contra el régimen de Maduro, capturado el pasado 3 de enero por el Gobierno del republicano y enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.

En el proceso también se mencionó a la actual jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, entre otros nombres ligados a la política y al entorno de la Administración federal.

