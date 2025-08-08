Share article
Marco Rubio destacó que estas estructuras criminales se extienden desde Venezuela hasta organizaciones en México, Ecuador y Guatemala| Foto Archivo

La reciente designación del Cártel de los Soles como organización terroristapermite que Estados Unidos utilice herramientas militares contra Nicolás Maduro y sus aliados. Así lo indicó en declaraciones recientes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

«No podemos seguir tratando a estos sujetos simplemente como pandillas locales. Tienen armamento que, en algunos casos, es similar al que poseen terroristas o incluso ejércitos. En muchos casos, controlan territorios», dijo en una entrevista en el programa The World Over con Raymond Arroyo, transmitido por EWTN.

Rubio explicó que la reciente medida cambia la forma en la que Estados Unidos enfrenta a los carteles latinoamericanos, pues los considera una amenaza directa a la seguridad nacional.

«Ya no es un tema de aplicación de la ley, es un asunto de seguridad nacional. Podemos usar agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa o cualquier otro elemento del poder estadounidense para atacarlos«, señaló.

Marco Rubio destaca el alcance de los carteles latinoamericanos

Destacó que estas estructuras criminales se extienden de Venezuela a organizaciones en México, Ecuador y Guatemala.

«Esos carteles se extienden desde el régimen de Maduro en Venezuela, que no es un gobierno legítimo. No reconocemos al régimen de Maduro como legítimo; es una empresa criminal, y su alcance llega hasta los distintos carteles que operan en México. Y, en medio, los encuentras en Ecuador, en Guatemala; encuentras lo que la gente llamaría pandillas callejeras, pero que en realidad funcionan como empresas criminales muy bien organizadas», dijo Rubio.

El funcionario denunció que el Cártel de los Soles y otras redes criminales no solo trafican drogas, sino que también participan en la trata de personas, contrabando y tienen vínculos incipientes con organizaciones terroristas internacionales, lo que representa un peligro constante para Estados Unidos.

Marco Rubio insistió en que el narcotráfico “es un tipo de terrorismo que practican, pero no el único”, y recalcó la necesidad de tratarlos como organizaciones terroristas armadas para poder emplear toda la capacidad del Estado estadounidense contra ellos

