Trump intensificará persecución contra cárteles del narcotráfico en Venezuela por vía terrestre



Trump intensificará persecución contra cárteles del narcotráfico en Venezuela por vía terrestre



El presidente estadounidense aseguró que se centrará en las rutas terrestres del narcotráfico tras frenar la entrada por mar, mientras que Caracas advirtió que está lista para responder a cualquier “agresión”

Donald Trump participó en un encuentro con generales y almirantes en Quantico, lo que reforzó el mensaje de presión sobre Venezuela| Foto Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su administración intensificará la persecución contra los cárteles del narcotráfico en Venezuela por vía terrestre, marcando una nueva fase en la estrategia de Washington contra el crimen organizado.

En declaraciones emitidas en la Casa Blanca, Trump afirmó que las operaciones navales en el Caribe han logrado frenar la entrada de drogas por mar. “No tenemos absolutamente ninguna droga entrando en nuestro país por agua. Ahora toca mirar a los cárteles”, señaló, al advertir que Venezuela sigue siendo “muy peligrosa con las drogas y con otras cosas”.

Trump analizará con militares próximos pasos en Venezuela

"No tenemos ningún barco en el agua. No hay barcos, no hay barcos pesqueros. No hay nada. Así que atacamos varios barcos. Probablemente lo vio. Y desde que hicimos eso, no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por vía marítima porque fue letal. Y ahora vamos a mirar a los cárteles. Vamos a observar muy seriamente a los cárteles que vienen por tierra", añadió.

Donald Trump participó este martes en un encuentro con generales y almirantes en Quantico, Virginia, una reunión poco habitual en la agenda de los altos mandos castrenses, lo que reforzó el mensaje de presión sobre Venezuela.

“Allí discutimos cómo atacar a los cárteles que llegan por tierra. Vamos a analizar muy seriamente este asunto”, insistió Trump.

Maduro responde con decreto de conmoción externa

Nicolás Maduro informó el lunes que inició consultas sobre un decreto constitucional de estado de excepción que le otorgaría facultades especiales para responder a una eventual agresión militar de Estados Unidos.

“Ya arrancó el proceso de consulta del decreto de conmoción exterior, de acuerdo a la Constitución, para proteger a nuestro pueblo y nuestra estabilidad”, afirmó Maduro en su programa Con Maduro.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez precisó que el decreto —firmado ya por el jefe de Estado— se activaría de manera inmediata en caso de “cualquier tipo de agresión”, y le otorgaría poderes para movilizar a la Fuerza Armada, asumir el control de los servicios públicos, la industria petrolera y las empresas básicas, así como desplegar planes de seguridad ciudadana.

La organización Acceso a la Justicia pidió al Ejecutivo difundir el decreto en Gaceta Oficial. “El estado de conmoción exterior implica la restricción de garantías a ciertos derechos. Por ello, es importante su publicación inmediata para que la ciudadanía conozca su alcance”, señaló en un comunicado.

Visite también