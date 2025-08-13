EE UU ha incautado más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro

La semana pasada se duplicó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura de Maduro| Foto Archivo

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló este miércoles que la justicia norteamericana ha confiscado bienes vinculados a Nicolás Maduro valorados en más de 700 millones de dólares.

Durante una entrevista con Rachel Campos-Duffy para Fox Noticias, Bondi aseguró que el régimen venezolano se trata de “crimen organizado, no diferente a la mafia”, y advirtió que continúa operando.

¿Cuáles son los bienes que EE UU ha incautado a Maduro?

Detalló que los activos incautados incluyen dos jets de lujo, varias propiedades, una mansión en República Dominicana, residencias millonarias en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, así como joyas y grandes sumas de dinero en efectivo.

La fiscal reiteró que pese a las cuantiosas incautaciones, «todavía esta operación criminal sigue funcionando».

Bondi recordó que la semana pasada se duplicó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura de Maduro, la más alta de la historia en un caso de este tipo.

Esta medida forma parte de una estrategia más amplia, en la que el gobierno estadounidense ha designado a carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, entre ellos el Cartel de los Soles.

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que estas estructuras criminales poseen armamento comparable al de grupos terroristas e incluso de ejércitos, con redes que se extienden desde Venezuela hasta México, Ecuador y Guatemala. “Esto ya no es solo un asunto policial, es un asunto de seguridad nacional”, subrayó.