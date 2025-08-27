[1]: https://www.elnacional.com/2025/08/james-story-descarta-intervencion-militar-de-ee-uu-en-venezuela/?utm_source=chatgpt.com "James Story descarta intervención militar de EE UU en …"

James Story, exembajador estadounidense para Venezuela, afirmó que el reciente despliegue militar en el Caribe —que incluye buques de guerra, infantes de marina, submarinos y apoyo aéreo— **no tiene como objetivo una intervención directa contra Nicolás Maduro**, sino que forma parte de una estrategia regional contra el narcotráfico.

* **El Nacional / El Espectador**: Story indicó que Maduro busca presentar una invasión estadounidense como pretexto para movilizar a sus milicias. Sin embargo, recalcó que esta acusación carece de fundamento y calificó la narrativa como una "fábula".

Los recursos desplegados (entre 2.200 y 5.000 marines) no serían suficientes para llevar a cabo una acción militar sobre Venezuela (: “Es más bien una muestra de fuerza en la región”) ([EL NACIONAL][1]).

* **NTN24**: El exembajador enfatizó que la operación está centrada en combatir grupos narcotraficantes, y añadió que Maduro no cuenta con el respaldo necesario ni de sus aliados ni de la población para tener éxito con su narrativa alarmista.

También señaló que, dentro del régimen venezolano, existen personas insatisfechas con la situación política actual, lo cual podría tener implicaciones futuras ([NTN24][2]).

* **Fuentes previas como Reuters y el Financial Times** detallan que el despliegue militar responde a la designación del “Cartel de los Soles” como grupo terrorista por EE.?UU., e incluye operaciones de vigilancia e intercepción, más que una preparación para invasión militar ([Reuters][3]).

* **Naturaleza del despliegue**: EE. UU. ha reforzado su presencia militar en el Caribe de manera considerable, pero con finalidad enfocada en la lucha contra el narcotráfico transnacional, no con intención de intervenir directamente en Venezuela.

* **Respuesta de Maduro**: El gobierno venezolano ha usado el temor a una invasión como herramienta política interna, alentando la movilización de milicias y reforzando la narrativa de amenaza externa.

* **Mensaje estratégico**: Según Story, se trata de una demostración de poder y vigilancia. El régimen de Maduro lo percibe como presión, pero carece de capacidad real para justificar una invasión o resistencia armada efectiva.

* **Implicaciones políticas**: La movilización refuerza la postura estadounidense en la región y anticipa una posible transición política bajo presión interna, sin embargo, no hay indicios de que EE. UU. busque una confrontación militar directa.

* [The Washington Post](https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/08/27/us-warships-venezuela-maduro-trump/?utm_source=chatgpt.com)

* [El País](https://elpais.com/us/2025-08-19/estados-unidos-dispuesto-a-usar-todo-su-poder-contra-el-narcotrafico-desde-venezuela.html?utm_source=chatgpt.com)

