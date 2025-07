—

Por Hernán Porras Molina @misterconsciencia / EntornoInteligente.com/ El gobierno de Donald Trump autorizó el regreso limitado de **Chevron** a Venezuela, un giro radical tras revocar su licencia meses antes. La medida fue coordinada con un canje diplomático que incluyó la liberación de prisioneros y busca equilibrar intereses energéticos con presiones políticas sobre el régimen de Nicolás Maduro. ([The Washington Post][1]). Mientras tanto la dictadura de Nicolás Maduro sigue siendo favorecida por Washington y sus decisiones de intercambiar rehenes y reconocer a Maduro como líder en Venezuela.

**1. Revocación y vuelta estratégica**

En febrero el gobierno revocó la licencia de Chevron otorgada durante la gestión Biden, ordenándole cesar operaciones antes del 3 de abril de 2025. Sin embargo, tras el intercambio de detenidos —10 nacionales estadounidenses por 252 venezolanos—, se reinstauró una autorización limitada, en tanto mantienen activos solo sus activos y acciones sin expandirse. ([Wikipedia][2], [The Washington Post][1])

—

**2. Detalles de la nueva licencia**

La nueva autorización impide que Chevron pague impuestos o regalías directamente al gobierno de Maduro; solo permitirá cubrir costos operativos y exportes hacia EE.UU., sin extensión automática del permiso—limitado a seis meses. ([ft.com][3])

—

**3. Impacto en producción y mercados**

Con proyectos mixtos como **Petroboscán** y **Petropiar**, Chevron controlaba hasta 200?000 barriles diarios (~20% de la producción nacional). Su salida había devastado la producción, ahora la reanudación aliviará la escasez de crudo y generará divisas. Las acciones de Chevron reaccionaron al alza tras el anuncio. ([Wikipedia][4])

—

**4. Motivación geopolítica detrás del giro**

La decisión busca contrarrestar la creciente influencia china en el aceite venezolano, mediante el control estadounidense a través de empresas domésticas. Funcionarios como Marco Rubio permanecen críticos, mientras figuras como Ric Grenell impulsaron una estrategia más pragmática frente al pragmatismo extractivo. ([tradingview.com][5])

—

**5. Riesgos y críticas políticas**

Críticos advierten que esta maniobra rompe con la doctrina de presión máxima. Se señala falta de transparencia y debilidad institucional por permitir que Chevron opere sin supervisión clara. También genera dudas sobre pagos "off book" o esquemas informales vinculados a PDVSA. ([EnergiesNet – Latam Energies News][6], [Wikipedia][7], [ft.com][3])

—

**6. Perspectivas a mediano plazo**

Si las operaciones prosperan y no hay filtraciones de flujos de ingresos al Estado, podría extenderse el modelo a otras petroleras occidentales como **Repsol** o **Eni**. No obstante, el contexto electoral y las sanciones persistentes podrían revertir el acuerdo si se intensifican presiones por derechos humanos. ([Reuters][8], [El País][9], [finance.yahoo.com][10])

—

El regreso de Chevron a Venezuela marca un cambio táctico en la política estadounidense: combina concesiones energéticas con restricciones políticas. Aunque ofrece alivio económico y ataja el avance de China, abre interrogantes sobre ética, impacto real en Venezuela y legitimidad institucional. El desafío será ver si esta medida se convierte en una estrategia sostenible o en un intercambio coyuntural sin beneficios reales para la sociedad venezolana.

—

* [ft.com](https://www.ft.com/content/c10e9c52-a79b-40cc-89ee-51818beb992e?utm_source=chatgpt.com)

* [The Washington Post](https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/07/24/trump-chevron-venezuela-oil/?utm_source=chatgpt.com)

* [Reuters](https://www.reuters.com/business/energy/us-prepares-allow-limited-oil-operations-venezuela-starting-with-chevron-sources-2025-07-24/?utm_source=chatgpt.com)

