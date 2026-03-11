La guerra en Medio Oriente vuelve a sacudir los mercados: el petróleo sube y las aerolíneas encarecen sus tarifas

El barril de Brent y el WTI escalan un 5% mientras las bolsas europeas y asiáticas retroceden, en una jornada marcada por nuevos ataques en el estrecho de Ormuz. El G7 y la Agencia Internacional de Energía evalúan una liberación histórica de reservas estratégicas de crudo para contener el impacto

Humo tras un ataque a la refinería Bapco, en Bahréin, el 9 de marzo. Desde el inicio del conflicto, el Brent acumula una suba de más del 20%. (REUTERS/Stringer)

Los precios del petróleo retomaron el camino alcista este miércoles y las bolsas europeas y asiáticas operaron con caídas generalizadas, en un clima de creciente incertidumbre ante la escalada de la guerra en Oriente Medio y la falta de señales concretas de una desescalada.

Hacia las 09H40 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, ganaba un 5,91% hasta los 88,38 dólares, mientras que el Brent del Mar del Norte, referencia europea, escalaba un 5,05% hasta los 92,23 dólares. Ambos valores se mantienen con todo por debajo de los máximos históricos recientes cercanos a los 120 dólares por barril registrados a comienzos de semana.

“Los acontecimientos vinculados a la guerra en Irán siguen acelerándose y resultan muy difíciles de prever”, señaló a la AFP Andreas Lipkow, analista de CMC Market.

El rebote llega un día después de que los mercados repuntaran con fuerza tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que el conflicto terminará “pronto”. Sin embargo, los ataques continuaron durante la madrugada del miércoles, con varios buques alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz y en el Golfo Pérsico, disipando parte del optimismo.

Buques frente a la costa de Fujairah, mientras Irán amenaza con atacar barcos en el estrecho de Ormuz. Por ese paso transita normalmente el 20% del petróleo mundial. (REUTERS/Amr Alfiky/archivo)

“El presidente Trump intentó tranquilizar a los mercados, pero los inversores esperan ahora pruebas concretas y un retorno a la calma en el estrecho de Ormuz”, indicó John Plassard, responsable de estrategia de inversión en Cité Gestion Private Bank.

El estrecho, por donde transita en tiempos normales alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo, permanece efectivamente bloqueado para el tráfico comercial desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

En los mercados bursátiles, las principalesplazas europeas abrieron en terreno negativo: Fráncfort perdía un 1,15%, Londres un 0,73%, París un 0,63%, Madrid un 0,71% y Milán un 0,75%. En Asia, Hong Kong cedía un 0,2% y Shanghái un 0,3%, aunque Tokio subía un 1,4%.

Reservas estratégicas como respuesta

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, frente a una planta de gas natural en Colorado, el 9 de marzo. El G7 evalúa liberar reservas estratégicas en coordinación con la AIE. (REUTERS/Liz Hampton)

Ante el alza sostenida, los ministros de Energía del G7 afirmaron en un comunicado conjunto estar “dispuestos” a tomar “todas las medidas necesarias”, incluyendo recurrir a las reservas estratégicas en coordinación con la Agencia Internacional de Energía (AIE). Los jefes de Estado de las siete economías más industrializadas abordarán el asunto más avanzada la jornada.

Según el Wall Street Journal, la AIE planea la mayor liberación de reservas de crudo de su historia, superior a los 182 millones de barriles que los miembros de la agencia pusieron en el mercado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Los países miembros de la AIE disponen de más de 1.200 millones de barriles en reservas públicas de emergencia, además de unos 600 millones de barriles adicionales en reservas industriales.

Las aerolíneas trasladan el costo a los pasajeros

Un avión de Air India en el aeropuerto de Boryspil, Ucrania (archivo). La aerolínea india subirá sus recargos por combustible hasta un 33% a partir del 18 de marzo. (REUTERS/Gleb Garanich/archivo)

El encarecimiento del petróleo está golpeando con fuerza al sector de la aviación. Varias compañías de la región Asia-Pacífico anunciaron aumentos en sus tarifas para compensar el incremento en el precio del queroseno.

Air India anunció la ampliación progresiva de un recargo por combustible en sus vuelos nacionales e internacionales. A partir del 18 de marzo, el recargo para vuelos a Europa subirá un 25%, hasta los 125 dólares, y el de Norteamérica un 33%, hasta los 200 dólares. La compañía india explicó que el queroseno, que representa cerca del 40% de los costes operativos de una aerolínea, ha sufrido un encarecimiento significativo “desde principios de marzo de 2026” por las perturbaciones en el suministro.

Cathay Pacific anunció que sus recargos sobre el combustible subirán “muy pronto”, según su director general Ronald Lam, mientras que la australiana Qantas informó que incrementará sus tarifas esta semana. Thai Airways indicó que “podría aumentar los precios de 10 a 15%”, señaló su director financiero Rut Rugsumruad. En Europa, la escandinava SAS comunicó un aumento “temporal” de precios.

El precio medio mundial del combustible de aviación alcanzó el lunes los 173,91 dólares por barril, según el índice de referencia Platts, el doble de los niveles registrados a comienzos de enero.