El 27 de agosto de 2025, Rusia ejecutó una amplia ofensiva con drones dirigida contra la red energética ucraniana en seis regiones –incluidas Poltava, Sumy, Járkov, Zaporiyia, Donetsk y Chernígov– dejando sin luz a más de 100,000 establecimientos. Solo en Sumy, las plantas de agua y las unidades de emergencia debieron activarse con respaldo, dado que el sistema eléctrico fue severamente dañado ([Reuters][2]).

### 3. Trump amenaza con una “guerra económica” contra Rusia

El presidente Trump advirtió que, si Putin no accede a un alto al fuego en Ucrania, EE.UU. impondrá una “guerra económica” mediante sanciones severas —sin recurrir a acciones militares—, con el objetivo de forzar la negociación de paz sin desencadenar un conflicto global ([Reuters][3]). Esta advertencia marca una escalada diplomática con foco en la presión financiera.

