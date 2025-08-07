Pasta a la venezolana con kétchup

Con mucha practicidad la marca Underwood™ acompaña en todas las mesas del país

¿Buscando una solución rápida, deliciosa y económica para el día a día? Diablitos™ Underwood™ trae la respuesta ideal con su innovadora salsa kétchup con Diablitos. Esta combinación es la clave para transformar las comidas cotidianas en experiencias culinarias sencillas y llenas de sabor.

Con la salsa de tomate de la marca Underwood™ y una sencilla receta de pasta se olvidarán de largas horas en la cocina; en minutos tendrán un plato que encanta a grandes y chicos. Es la propuesta perfecta para esos días ajetreados donde el tiempo es oro, pero el buen sabor no es negociable.

La versatilidad de Diablitos™ Underwood™ permite crear una comida completa y nutritiva con pocos ingredientes, optimizando el presupuesto y el tiempo.

Pasta a la venezolana con kétchup

Ingredientes:

·Pasta de su elección (espagueti, macarrones, etc.).

·1 botella de salsa kétchup con Diablitos™ Underwood™.

·Opcional: un toque de queso rallado al gusto.

Preparación:

1. Cocer la pasta siguiendo las instrucciones del empaque hasta que esté al dente.

2. Mientras la pasta se cocina, abrir la botella de salsa kétchup con Diablitos™ Underwood™.

3. Una vez lista la pasta, escurrirla bien.

4. En la misma olla o en un sartén, mezclar la pasta caliente con la cantidad que se prefiera de salsa kétchup de Diablitos™ Underwood™. Remover bien para que la salsa cubra toda la pasta.

5. Servir inmediatamente y, si lo desean, añadir un poco de queso rallado.

Este plato de pasta se puede consumir solo o combinarlo con otros ingredientes según el gusto de los comensales, o también servirlo como acompañante de proteínas y vegetales.

La pasión Vinotinto se vive con Diablitos™ Underwood™

Mientras se disfruta de la practicidad y el sabor de la marca, se recuerda que la pasión por el fútbol y la Vinotinto se viven al máximo con la emocionante promoción “Viaja con La Vinotinto”.

Es la oportunidad de oro para ganar premios instantáneos o paquetes de viaje para ver a nuestra selección en Buenos Aires (Venezuela vs Argentina el 04/Sep/2025) o en Maturín (Venezuela vs Colombia el 09/Sep/2025).

Solo se debe comprar el producto Diablitos™ Underwood™ o la salsa Kétchup de la marca Underwood™, registrar la factura en www.diablitos.com o por WhatsApp hasta el 30 de agosto, y ya estarían concursando para disfrutar de esta inolvidable experiencia futbolística. ¡Se deben buscar también premios instantáneos en las etiquetas de las latas! (Promoción notificada al SUNDDE).

Fuente: Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas Integrales

