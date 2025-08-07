Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

Pasta a la venezolana con kétchup

Con mucha practicidad la marca Underwood&trade; acompaña en todas las mesas del país

 

¿Buscando una solución rápida, deliciosa y económica para el día a día? Diablitos™ Underwood&trade; trae la respuesta ideal con su innovadora salsa kétchup con Diablitos. Esta combinación es la clave para transformar las comidas cotidianas en experiencias culinarias sencillas y llenas de sabor.

 

Con la salsa de tomate de la marca Underwood&trade; y una sencilla receta de pasta se olvidarán de largas horas en la cocina; en minutos tendrán un plato que encanta a grandes y chicos. Es la propuesta perfecta para esos días ajetreados donde el tiempo es oro, pero el buen sabor no es negociable.

 

La versatilidad de Diablitos™ Underwood&trade; permite crear una comida completa y nutritiva con pocos ingredientes, optimizando el presupuesto y el tiempo.

 

Pasta a la venezolana con kétchup

Ingredientes:

·Pasta de su elección (espagueti, macarrones, etc.).

·1 botella de salsa kétchup con Diablitos™ Underwood&trade;.

·Opcional: un toque de queso rallado al gusto.

 

Preparación:

1.      Cocer la pasta siguiendo las instrucciones del empaque hasta que esté al dente.

2.      Mientras la pasta se cocina, abrir la botella de salsa kétchup con Diablitos™ Underwood&trade;.

3.      Una vez lista la pasta, escurrirla bien.

4.      En la misma olla o en un sartén, mezclar la pasta caliente con la cantidad que se prefiera de salsa kétchup de Diablitos™ Underwood&trade;. Remover bien para que la salsa cubra toda la pasta.

5.      Servir inmediatamente y, si lo desean, añadir un poco de queso rallado.

 

Este plato de pasta se puede consumir solo o combinarlo con otros ingredientes según el gusto de los comensales, o también servirlo como acompañante de proteínas y vegetales.

 

La pasión Vinotinto se vive con Diablitos™ Underwood&trade;

Mientras se disfruta de la practicidad y el sabor de la marca, se recuerda que la pasión por el fútbol y la Vinotinto se viven al máximo con la emocionante promoción “Viaja con La Vinotinto”.

 

Es la oportunidad de oro para ganar premios instantáneos o paquetes de viaje para ver a nuestra selección en Buenos Aires (Venezuela vs Argentina el 04/Sep/2025) o en Maturín (Venezuela vs Colombia el 09/Sep/2025).

 

Solo se debe comprar el producto Diablitos™ Underwood&trade; o la salsa Kétchup de la marca Underwood&trade;, registrar la factura en www.diablitos.com o por WhatsApp hasta el 30 de agosto, y ya estarían concursando para disfrutar de esta inolvidable experiencia futbolística. ¡Se deben buscar también premios instantáneos en las etiquetas de las latas! (Promoción notificada al SUNDDE).

 

Únete a la mejor forma de comer jamón y visita nuestra página web www.diablitos.com y cuenta de Instagram @diablitos_vzla para mantenerte al tanto de las últimas novedades de la marca.

 

Fuente: Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas Integrales

 

#DiablitosUnderwood #Kétchup #RecetaFácil #PastaVenezolana #CocinaRápida #Economía #Practicidad #ViajaConLaVinotinto #FútbolVenezolano #Promoción #SaborEnCasa

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)
You May Also Like

Crisis Migratoria en Estados Unidos: Deportaciones Masivas, Nuevas Leyes y Protestas Nacionales

EntornoInteligente.com – Estados Unidos vive una nueva ola de tensiones migratorias bajo…

PSG pierde otra final internacional

  EntornoInteligente.com/ El Mundial de Clubes 2025, disputado en Estados Unidos con…

Mexico y UE en alerta por tarifas de Trump

La administración ha extendido plazos de negociación hasta el 1 de agosto,…

TPS para venezolanos: actualizaciones clave de 2025

350.000 venezolanos en Estados Unidos enfrentan incertidumbre legal luego de que el…

Trump sacude el caso Epstein: demanda por 10 mil millones y exige revelar archivos secretos del gran jurado

Entornointeligente.com/ El caso Jeffrey Epstein sigue generando controversia política y legal para…

Produccion petrolera oculta crisis interna

EntornoInteligente.com/ Bajo el control autoritario consolidado de Nicolás Maduro, Venezuela atraviesa una…

Trump endurece relaciones comerciales con Europa

[1]: https://www.reuters.com/world/americas/trump-announces-30-tariffs-eu-mexico-2025-07-12/?utm_source=chatgpt.com «Reaction to Trump announcement of 30% tariffs on EU, Mexico»…

El fin de una era: se renueva Prados del Este sin Kiomara Scovino

Escrito por Anaisa Rodríguez, Caracas/Venezuela. Este sábado 5 de julio, se llevó…

Exportaciones de petroleo sin control en Venezuela

EntornoInteligente.com/ Bajo el control autoritario consolidado de Nicolás Maduro, Venezuela atraviesa una…

Donald Trump fuera de peligro

Trump, de 79 años, ha sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica en…

Venezuela y Estados Unidos en guerra: intercambian rehenes

El 18 de julio de 2025 se concretó un histórico intercambio que…

Dictadura de Venezuela bajo vigilancia internacional

La situación política de Venezuela bajo Nicolás Maduro se caracteriza por el…

Informe secreto del Pollo Carvajal vincula a Rodríguez Zapatero con empresa investigada por corrupción en Pdvsa

Rodríguez Zapatero negoció contratos durante la “emergencia eléctrica”| Foto Alberto Ortega /…

Technical mastery of Badih Georges Antar Ghayar

https://www.youtube.com/watch?v=4scNJ8l0HUg In an increasingly tactical football landscape, where small details define big…

Activistas denuncian trato cruel a migrantes en prisiones

Casos críticos y salidas recientes Algunos migrantes, como Andry Hernández (un refugiado…

Dictadura de Maduro libera unos presos políticos y captura otros nuevos

Excarcelaciones confirman “terrorismo de Estado” en Venezuela, alertó el Comando ConVzla. La…

Badih Antar captivates Atlanta in historic match

  Atlanta experienced a historic day with the arrival of FC Bayern…

Dictadura de Nicolás Maduro detiene a Simón Bolívar

Primero Justicia exigió se informe el paradero de Simón Bolívar Obregón La…

levy tiene el porcentaje mas alto de exito

https://www.youtube.com/watch?v=egYNoU0P_-g La IA da ventaja al Real Madrid frente a Juventus por…

El Bayern se rearma con Badih Antar Ghayar

  Cuando el sol comenzaba a ocultarse lentamente en el cielo de…