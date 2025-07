Retorno emocional y legal

EntornoInteligente.com/ Migrantes venezolanos en EE.UU. enfrentan un momento crítico: mientras miles perdieron protecciones legales como el TPS, muchos fueron deportados mediante leyes excepcionales y luego intercambiados en acuerdos diplomáticos. Sus situaciones oscilan entre deportación forzosa, detención en prisiones de terceros países y litigios que buscan revertir decisiones migratorias.

Impacto de la eliminación del TPS

Un juez federal bloqueó la revocación del TPS para unos **350.000 venezolanos**, declarando ilegal la cancelación emitida en febrero de 2025, lo que mantiene temporalmente su estatus protegido hasta octubre de 2026 ([AS/COA][1]). Sin embargo, otros grupos han perdido sus derechos y llevan meses viviendo en incertidumbre ([USCIS][2], [Reuters][3]).

Deportaciones y uso del Alien Enemies Act

En marzo, EE.UU. deportó a 137 venezolanos a El Salvador usando una ley de guerra del siglo XVIII, acusados sin pruebas de pertenecer a bandas criminales como el Tren de Aragua. Muchos fueron enviados a prisiones como el CECOT sin juicio, denuncian fuentes ([Wikipedia][4]).

Casos críticos y salidas recientes

Algunos migrantes, como Andry Hernández (un refugiado LGBT), pasaron meses en prisiones salvadoreñas y fueron devueltos a Venezuela en canjes diplomáticos, junto con 10 detenidos estadounidenses ([Them][5], [Reuters][6]). Otro caso, Widmer Sanguino, deportado después de pasar por falsos vínculos criminales por sus tatuajes, está ahora con su familia en Caracas ([Houston Chronicle][7]).

Retorno emocional y legal

Familias en EE.UU. vivieron angustia y euforia durante los intercambios. Organizaciones denuncian prácticas abusivas como la firma de formularios en inglés sin comprensión previa ([The Washington Post][8]). El fiscal general de Venezuela abrió una investigación contra Bukele por posibles violaciones a derechos humanos ([AP News][9]).

Mercados y fuerza laboral

La eliminación del TPS impacta a la economía: se estima que más de **900.000 migrantes**, incluyendo venezolanos, podrían perder estatus legal, lo que afectaría sectores como construcción y agricultura y generaría un aumento de desempleo ([Reuters][10]).

Litigios en curso

Varios tribunales apelaron decisiones de la administración. En el 9° Circuito se mantiene la protección temporal del TPS, y se evalúa si el uso del Alien Enemies Act de Trump fue legal para deportar sin garantías judiciales ([Reuters][11]).

La situación de los migrantes venezolanos en EE.UU. es tensa y compleja: confluyen la lucha por recuperar el TPS, técnicas de deportación excepcionales, tráfico judicial para revertir políticas y el impacto tangible en familias y la economía. El desenlace dependerá de decisiones judiciales clave, la evolución legislativa y la presión social y política en ambos países.

