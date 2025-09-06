El juez federal Edward Chen bloqueó ayer las acciones de la administración Trump para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en EE. UU., decisión que afecta a cientos de miles de personas. Aunque el gobierno anunció el fin de la protección para cerca de 256 000 venezolanos, la orden judicial suspende temporalmente esa medida al considerar que la funcionaria que la impulsó actuó fuera del marco legal, lo que deja en suspenso el futuro migratorio de esta comunidad.

Según *Reuters*, el juez concluyó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tenía autoridad para terminar el TPS sin evaluar adecuadamente las condiciones existentes en Venezuela. El tribunal apuntó a falta de justificación legal y posibles sesgos en la decisión, que amenazaba a más de un millón de venezolanos y haitianos. La administración planea apelar.

De acuerdo con *The Washington Post*, el juez calificó la medida como un acto arbitrario e ilegal, subrayando que la suspensión de TPS no respetó los procedimientos requeridos por la ley. La American Civil Liberties Union, que representó a los demandantes, consideró el fallo una victoria significativa y pidió mayores salvaguardas legales antes de cualquier revocación.

Según *El País*, aunque la administración Trump anunció el fin del TPS a unas 300 000 personas (parte de los 600 000 beneficiarios del estatuto), esa decisión fue frenada gracias a una orden del noveno circuito judicial, lo cual creó incertidumbre entre la población venezolana.

Según *AP News*, la decisión judicial mantiene vigente el TPS, permitiendo que los beneficiarios renueven su estatus legal, protegiéndolos de la deportación por el momento, mientras persisten condiciones inseguras y de crisis humanitaria en Venezuela.

Síntesis del análisis

* La resolución judicial mantiene vigente el TPS para venezolanos, impidiendo su cancelación inmediata.

* Se destaca el carácter técnico y legalmente frágil de la decisión de la administración Trump de revocar el TPS sin los análisis y procedimientos formales.

* La comunidad venezolana mantiene esperanza institucional, aunque vive en un limbo jurídico mientras continúa el litigio.

* El estado de la protección temporal sigue en disputa legal, con futuras apelaciones, posibles decisiones del Tribunal Supremo y movilización política y social.

