El opositor pidió poner el «foco» para trabajar «sin descanso» hasta lograr que Venezuela «vuelva a ser libre y próspera»

Foto cortesía / Referencial

El opositor Juan Pablo Guanipa recibió la madrugada de este viernes la libertad plena tras aprobarse la ley de amnistía en la Asamblea Nacional.

«Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena«, dijo Guanipa en X, donde también pidió poner el «foco» para que Venezuela vuelva a ser «libre».

El también exdiputado consideró que la ley aprobada en el Parlamento «no es ninguna amnistía» sino un documento que pretende «chantajear a muchos venezolanos inocentes» y que excluye a gente que todavía se encuentra encarcelada.

«Los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria», indicó.

Ante ello, Guanipa pidió poner el «foco» para trabajar «sin descanso» hasta lograr que Venezuela «vuelva a ser libre y próspera», de la mano de Machado y el líder opositor en el exilio Edmundo González Urrutia.

El opositor reiteró su exigencia para que todos los presos políticos sean liberados «inmediatamente» y para que todos los exiliados regresen.

«Estoy de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero solo con la verdad por delante. Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio», sostuvo.

Y finalizó: «Estoy totalmente seguro de que pronto alcanzaremos la victoria definitiva contra la última dictadura de nuestra historia. ¡Viva Venezuela Libre!».

Ley de Amnistía

El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad una ley de amnistía general que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos, pero puede al mismo tiempo excluir a opositores como la premio nobel de la paz de 2025, María Corina Machado.

La sesión se atrasó más de dos horas en medio de negociaciones.

El artículo 7 -traba que llevó a aplazar el debate el 12 de febrero- fue modificado y aprobado por unanimidad.

Mantiene que la amnistía abarca «a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos» en 27 años del chavismo, que «esté a derecho o se ponga a derecho», es decir que involucra a los tribunales, señalados de servir al chavismo.

El texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.

«Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a fines del otorgamiento de la amnistía», dice el texto.

El artículo 8 enumera los hechos específicos que cubre la amnistía, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones. Fue aprobado.

El artículo 9 excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, como ordena la Constitución.

También excluye a «las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras