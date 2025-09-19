Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez

Policía de Miranda realiza jornada de atención integral en 23 de enero



Salud-venezuela.com / Los Teques, 19.9.25.- Como parte de la atención integral al pueblo 147 personas recibieron asistencia social durante una jornada efectuada por los funcionarios de la Policía del Estado Miranda en el Galpón Suruapo Suruapay de la comunidad de 23 de Enero de la parroquia los Teques, municipio Guaicaipuro.

Los voceros de la Comuna Cacica Urquía agradecieron el trabajo que en materia de seguridad ciudadana se ha realizado en la capital del estado y especialmente dentro de las comunidades logrando recuperar espacios para la recreación de los habitantes.

En el lugar, diversas instituciones del estado se dieron cita para guiar, apoyar y asesorar a los habitantes del Cuadrante de Paz P-04, entre las que destacan el Instituto Regional de la Mujer, la Oficina Nacional para la Atención Integral de las Víctimas de Violencia (ONAIVV) y la Defensoría del Pueblo.

De igual manera, los vecinos recibieron atención médica integral, servicio de optometría, inmunización y entrega de medicinas gratuitas, gracias a la políticas implementadas por el gobernador de la entidad mirandina, Elio Serrano.

El director presidente de la Policía de Miranda, C/G José García Pinto, en compañía del diputado al Consejo Legislativo de la entidad, David Manzo, agradeció la recepción de la comunidad y el trabajo articulado entre los líderes comunitarios y los entes del Estado.

“Nuestra prioridad es la atención a nuestro pueblo para promover la paz y los volares que influyen en una convivencia pacífica”, añadió.

Asimismo, los asistentes pudieron interactuar con los funcionarios pertenecientes a la Unidad de Control de Reuniones Públicas y Manifestaciones, Policía Comunal, Unidad Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, Dirección Motorizada y Protección Civil, quienes a través de actividades lúdicas reforzaron los valores y principios en la familia.

