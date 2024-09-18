Jorge Rodríguez: No habrá elecciones presidenciales en un periodo inmediatoEl presidente de la AN señaló que primero buscan asegurar «la estabilidad para Venezuela y la reconciliación de Venezuela»

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que no habrá elecciones presidenciales en un futuro cercano en Venezuela al priorizar la «estabilidad» en estos momentos de cambio desencadenados por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

«Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato«, afirmó Rodríguez a Newsmax, un medio conservador estadounidense, siendo esta su primera entrevista de un líder chavista a un medio internacional este año.

null

Aseguró además que primero buscan asegurar «la estabilidad para Venezuela y la reconciliación de Venezuela».

Rodríguez abrió la puerta a los comicios si se «logra avanzar en la estabilización nacional» y se pacta «un acuerdo con todos los sectores de la oposición».

El líder chavista puso sobre la mesa la ley de amnistía que actualmente tramita la Asamblea para los presos políticos encarcelados desde el año 1999.

Durante la entrevista, también se hizo referencia a la industria petrolera, que el gobierno chavista está abriendo a las inversiones extranjeras, sobre todo estadounidenses.

Rodríguez reconoció que, económicamente, Venezuela ha atravesado «dificultades bajo el bloqueo» y que el gobierno ha «cometido algunos errores», pero que este momento abre una «oportunidad de oro» para «ir hacia adelante y promover la salud, la educación y la cultura a través de una economía de libre mercado».

«Tenemos una gran posibilidad de trabajar, y como ha dicho Trump hay mucho que hacer y lo que buscamos es convertir este petróleo en hospitales, escuelas, cosas para la gente de Venezuela», explicó el líder chavista