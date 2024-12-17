Mientras Jara promete continuar reformas estructurales y fortalecer el rol del Estado en protección social, Kast propone devolver la seguridad, restringir la migración e impulsar un modelo basado en disciplina institucional y valores tradicionales.

EntornoInteligente.com / https://entornointeligente.com —



Chile se polariza rumbo al balotaje: Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentarán por la presidencia con visiones opuestas de país

16 de noviembre de 2025 | Santiago de Chile.



Chile se encamina hacia una segunda vuelta presidencial marcada por una fuerte polarización, con dos candidatos que representan proyectos ideológicos diametralmente opuestos: Jeannette Jara, abanderada de la coalición de centroizquierda y militante del Partido Comunista; y José Antonio Kast, referente de la derecha dura y presidente del Partido Republicano.

El balotaje, previsto para el 14 de diciembre, confrontará a una dirigente de origen popular que centra su mensaje en la justicia social y las reformas progresistas, con un líder conservador que capitaliza el malestar por la inseguridad y propone un modelo de autoridad firme, control migratorio y valores tradicionales.

Jeannette Jara: la apuesta del ascenso social y la reforma estructural

Con 51 años, Jeannette Jara llega a la segunda vuelta respaldada por la coalición gobernante y sectores que ven en su trayectoria personal un testimonio del ascenso social chileno. Creció en El Cortijo, en la zona norte de Santiago, y trabajó desde joven en empleos informales antes de completar estudios en administración pública y derecho.

Militante del Partido Comunista desde los 14 años, Jara ha manifestado posiciones críticas frente a la línea ortodoxa de su partido y ha declarado abiertamente que “Venezuela y Cuba no son democracias”, calificando al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura.

Su paso por la función pública ganó notoriedad como ministra de Trabajo durante la administración de Gabriel Boric, donde logró impulsar la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas y lideró la reforma del sistema privado de pensiones.

La candidata, divorciada y madre de un hijo, enfatiza un discurso centrado en la igualdad de oportunidades y la justicia social: “Por primera vez, después de haber consolidado nuestra vida democrática, una persona que viene de los sectores populares puede llegar a gobernar”, afirmó recientemente.

José Antonio Kast: autoridad, orden y tradición como ejes de campaña

En el otro extremo político se encuentra José Antonio Kast, abogado de 59 años, líder republicano y figura emblemática de la derecha conservadora chilena. Hijo de un inmigrante alemán que fundó una empresa familiar, Kast ha defendido en el pasado la figura de Augusto Pinochet y propone una visión social basada en el orden institucional, el catolicismo tradicional y un Estado fuerte en materia de seguridad.

Padre de nueve hijos y miembro del movimiento Schönstatt, Kast mantiene un estilo de liderazgo vertical y una narrativa centrada en combatir la delincuencia y regular con dureza la migración. Ha prometido expulsar a todos los extranjeros en situación irregular, incluso afirmando que, de ser necesario, los irían “a buscar” para proceder a su deportación.

Viajes recientes a El Salvador, Italia y Hungría han reforzado su vínculo con líderes conservadores internacionales como Santiago Abascal. Durante sus recorridos de campaña, se desplaza detrás de vidrios blindados y utiliza elementos simbólicos, como un revólver, para reforzar su mensaje de orden.

Sus propuestas generan apoyo entre sectores que exigen mayor seguridad, pero también preocupación en colectivos feministas y grupos progresistas que advierten retrocesos en derechos civiles.

Un país dividido ante un balotaje decisivo

La contienda entre Jara y Kast refleja una fractura social y política que Chile no vivía desde hace décadas. Las elecciones parlamentarias recientes mostraron un Congreso fragmentado, lo que anticipa un escenario complejo para quien resulte electo.

Mientras Jara promete continuar reformas estructurales y fortalecer el rol del Estado en protección social, Kast propone devolver la seguridad, restringir la migración e impulsar un modelo basado en disciplina institucional y valores tradicionales.

Ambos buscan consolidar apoyos en un país que llega a la segunda vuelta con incertidumbre, demandas urgentes y un clima político altamente polarizado.