La situación en Gaza ha alcanzado niveles catastróficos: se ha declarado **hambruna en la Gobernación de Gaza**, con más de medio millón de personas atrapadas en condiciones extremas de inseguridad alimentaria enumeradas como fases críticas del IPC([ElHuffPost][1]). El sufrimiento se agrava por el bloqueo prolongado, el colapso de infraestructuras básicas y un sistema de salud al borde del colapso([Wikipedia][2]).

* **Crisis alimentaria y colapso humanitario**

Más de dos millones de palestinos enfrentan inseguridad alimentaria severa; más de medio millón padecen condiciones equivalentes a hambruna [IPC Fase 5]([The Wall Street Journal][3]).

* **Hospital atacado y periodistas muertos**

Israel bombardeó el Hospital Nasser en Khan Younis en dos ocasiones, en un ataque tipo “double?tap”. Al menos 20 personas murieron, incluidos cinco periodistas, mientras otros rescatistas llegaban a prestar ayuda([AP News][4], [The Guardian][5]). La comunidad internacional exigió investigaciones; Netanyahu lo llamó un “accidente trágico” mientras se inició una indagación militar([Cadena SER][6]).

* **Protestas y división política en Israel y EE. UU.**

En Israel, manifestantes cerraron autopistas exigiendo un alto al fuego y la liberación de rehenes. Mientras tanto, en EE.?UU., dentro del Partido Demócrata, se intensifican las divisiones sobre la postura hacia Israel y la respuesta de EE.?UU. en el conflicto([Sky News][7], [The Washington Post][8], [Fox News][9]).

* **Llamados internacionales de paz y justicia**

China y Filipinas pidieron un alto inmediato a las operaciones militares israelíes ante el deterioro humanitario([english.alarabiya.net][10], [manilatimes.net][11]). Arabia Saudita e Irán demandaron una respuesta islámica unificada al desastre([ABNA English][12]). Y la UE, representada por Irlanda, urgió medidas concretas, incluyendo detener el bloqueo y garantizar ayuda humanitaria efectiva([Cadena SER][6]).

La crisis en Gaza ha escalado a una emergencia humanitaria de proporciones históricas. La combinación de hostilidades violentas, ataques mortales contra centros médicos y periodistas, cortes de ayuda, y el colapso de servicios básicos ha dejado al territorio al borde del desastre. La comunidad internacional lo ve con alarma: los organismos multilaterales ya denunciaron una verdadera catástrofe humanitaria y crímenes de guerra bajo sospecha.

El equilibrio diplomático está bajo tensión: los actores internacionales están divididos entre presionar por un alto al fuego, defender garantías humanitarias o apoyos militares. Gaza no solo necesita parar los bombardeos, sino también abrir urgentemente corredores de ayuda, reconstruir su sistema de salud y resolver la grave crisis alimentaria antes de que sea demasiado tarde.

