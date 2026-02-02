La Fuerza Aérea de Israel informó de la finalización de otra serie de bombardeos contra objetivos militares iraníes que tuvieron por objetivo arsenales de misiles balísticos y los sistemas de defensa de Irán, en el marco de la operación de ataque conjunta con Estados Unidos contra el país árabe.

«Como parte de los ataques, la Fuerza Aérea intensificó el ataque y atacó varias bases de lanzamiento que aún no habían sido atacadas en el centro de Irán», informó la Fuerzas Aérea de Israel en redes sociales.

En concreto, han atacado un centro de lanzamiento de misiles ubicado en la región de Qom, una base que, según las autoridades israelíes, albergaba cientos de kilogramos de explosivos. Una operación con la que habrían evitado «decenas de lanzamientos hacia el territorio del Estado de Israel» y dañado «gravemente la capacidad ofensiva más importante del régimen (iraní)».

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan atacando el arsenal de misiles y los sistemas de defensa aérea del régimen terrorista iraní. Los ataques completados mejoran la libertad de acción de la Fuerza Aérea y frustran numerosos lanzamientos y misiles que amenazaban a los ciudadanos del Estado de Israel y de Oriente Próximo», concluye el mensaje.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra «ubicaciones que suponían una amenaza inminente», con el sector militar y nuclear en el foco. Washington dejó claro que el objetivo de la ofensiva es «desmantelar el aparato de seguridad del régimen», apuntando a un cambio de régimen y la caída de los ayatolás.

Las autoridades iraníes denunciaron una «agresión militar criminal» que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y lanzaron ataques en represalia contra bases militares estadounidense en países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.