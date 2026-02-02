La Guardia Revolucionaria de Irán anunció la noche de este sábado el lanzamiento de la tercera y cuarta oleadas de proyectiles contra el territorio de Israel e instalaciones militares estadounidenses en represalia por los bombardeos estadounidense e israelí.

«La tercera y cuarta oleadas de la Operación Promesa Verdadera 4 han sido lanzadas de forma consecutiva contra objetivos militares y de seguridad de Estados Unidos y del régimen sionista empleando misiles más avanzados que la de la Operación Promesa Verdadera 3 y de forma más precisa y feroz», destacó la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

En particular anuncia el lanzamiento de proyectiles contra la base de la Armada israelí en el puerto de Haifa, contra el astillero militar de Haifa, la base aérea de Ramat David, la sede del Ministerio de Defensa en Hakeryat, el complejo militar-industrial de Beit Shams y el complejo militar-industrial de Ishtod.

«Los malvados enemigos de la nación iraní deben saber que las próximas oleadas serán más precisas y varias veces más numerosas que las de la Operación Promesa Verdadera 3 aprovechando la experiencia previa», añadió.

Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron el lanzamiento de proyectiles desde Irán y la activación de los sistemas de intercepción, así como informó de la notificación de la alerta en los teléfonos móviles de la población de las zonas afectadas para que se alojen en los refugios.

«Las defensas no son herméticas y por consiguiente hay que seguir obedeciendo las instrucciones del Mando del Frente Interior», dijo el Ejército israelí, que advirtió que no se deben publicar informaciones sobre la ubicación o imágenes de los impactos. El Ejército publicó fotografías de operaciones de rescate tras el ataque.